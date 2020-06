La asociación de vecinos de Visma denuncia un vertido de espuma en O Portiño

La asociación de San Pedro de Visma denuncia vertidos en la cala de O Portiño que, ayer, se tiñó de espuma blanca durante horas. El presidente de la entidad, José Ramón Calvete, apunta a la depuradora de Bens como fuente del vertido y afea al Concello que no vaya a ejecutar este año una partida de 470.000 euros para realizar las obras que impedirán que el agua del mar entre en la estación de Bens y a las que le obliga la normativa europea. El Concello alega que se podrá ejecutar antes de diciembre, de modo que ha destinado estos fondos al plan de recuperación económica para la crisis. Preguntado por este diario, el Gobierno local no confirmó si el vertido se debía a un escape procedente de la depuradora o si tenía otro origen.

"Recordamos que la playa de O Portiño es una cala más de la ciudad. Está en un estado penoso. Hay una capa de espuma que viene de las filtraciones de la depuradora Lo que más nos sorprende es que había una partida de 470.000 euros que parece que no se podrá ejecutar este año para que esas filtraciones sean reparadas. Dicen que entra agua de mar en la depuradora, pero todos los residuos de la depuradora van a parar a la playa", se quejaba ayer Calvete. "Me sorprende que hubiesen hecho tantos análisis para saber si había Covid-19 en las aguas y que tengan esto así, a pie de arena y que no pase nada", lamentaba ayer el presidente de los vecinos de Visma, que presentó una carta hace unos días a la Xunta para solicitar que levante el veto al baño en esta cala. Los vecinos denuncian, además, que no es la primera vez que se produce un vertido de este tipo, sino que estos episodios son "habituales" y que lo han sido también en años anteriores, sea cual sea su origen.