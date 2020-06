Respuestas para la noche de San Juan

Con la llegada de la nueva normalidad, la noche más larga del año deja a un lado muchas de sus tradiciones, como las hogueras que alumbran Riazor cada 23 de junio o la música en vivo. Esta vez la 'noite meiga' se celebrará en los barrios coruñeses con casi 300 parrilladas que organizarán diferentes locales de hostelería y grupos de vecinos y amigos en las calles de la ciudad. Las actividades podrán llevarse a cabo siempre y cuando los responsables tengan permiso

Sin hogueras sobre las que saltar, sin música en vivo y sin vistas al amanecer desde la playa de Riazor. Son algunos de los efectos de la nueva normalidad que harán de esta noche de San Juan una velada fuera de lo común. Muchas tradiciones brillarán por su ausencia, y los coruñeses tendrán que buscar nuevas formas de dejar atrás los malos espíritus. Sin embargo, y pese a las restricciones, la esencia de la noite meiga permanecerá en algunos rincones de los barrios, ya que las sardiñadas y las churrascadas sí están permitidas, y el Ayuntamiento ya ha concedido casi 300 permisos, menos de la mitad de los del año pasado, para la realización de parrilladas en espacios públicos. Esto es lo que se puede hacer y lo que no en una velada diferente.

E ¿Se podrá ir a la playa en la noche de San Juan? No. Las playas coruñesas permanecerán cerradas a partir de las 21.00 horas, y no se permitirá hacer hogueras en el arenal ni en ningún otro espacio público de la ciudad. Desde esta media tarde, habrá un dispositivo especial de emergencia en las playas para impedir que los vecinos intenten bajar objetos que puedan ser utilizados para hacer una hoguera. Debido a la prohibición, este año se prescindirá de los equipos de rescate marítimo durante la noche. Quien no cumpla con los requerimientos, podrá ser sancionado.

E ¿Habrá conciertos o pasacalles? No. Para evitar aglomeraciones, no se permitirá ni la música en vivo ni se autorizará el cierre de la vías públicas.

E ¿Se podrán hacer churrascadas, sardiñadas o similares? Sí. Este año San Juan podrá celebrarse en las calles de los barrios coruñeses. El Ayuntamiento ha concedido cerca de 300 permisos para que locales de hostelería y pequeños grupos de familiares y amigos puedan organizar quedadas en espacios abiertos de titularidad pública, menos de la mitad de los que se concedieron el año pasado. Contar con el permiso es fundamental para realizar la parrillada en la calle, y los solicitantes -que han de ser dos personas mayores de edad- deberán de haber presentado una declaración responsable por lo menos 24 horas antes del día de hoy para llevar a cabo la actividad. Estos han de garantizar que la zona quede limpia y recogida una vez terminada la barbacoa, y que el espacio ocupado no impide el paso de los vehículos de emergencia.

E ¿Pueden hacerse en cualquier momento del día, o alargarse toda la noche? No. El Ayuntamiento establece que las barbacoas solo podrán realizarse entre las 13.00 y las 16.00 horas, y entre las 20.00 y las 00.00 horas. Están prohibidas todas aquellas que se realicen de madrugada.

E ¿Cuáles son las medidas de seguridad obligatorias que hay que seguir al asistir a una barbacoa? El Gobierno local informa de que todas las personas mayores de seis años, salvo las autorizadas por la normativa sanitaria, deben llevar mascarillas siempre y cuando no se pueda mantener el metro y medio de distancia de seguridad. Los responsables de la barbacoa deben garantizar la presencia de dispensadores de gel hidroalcohólico y de papeleras para guantes y mascarillas, y está prohibido compartir utensilios de comida o de bebida. El Ayuntamiento también advierte sobre la importancia de desinfectar con regularidad las mesas, las sillas y las superficies de contacto más frecuentes, y recomienda el uso de manteles y utensilios de usar y tirar, así como envases de vinagre y aceite de una sola dosis.

E ¿Hay límite de aforo? Sí. La ocupación máxima de las mesas o grupos de mesas es de 25 personas. En el caso de los locales de hostelería, la Administración autonómica permite a los bares ocupar un 75% de su aforo en el interior, y un 80% en las terrazas.

E ¿Las parrillas podrán hacerse en cualquier lugar del espacio público? No. No están permitidas en zonas forestales, parques o jardines. De esta forma, las parrilladas estarán prohibidas en la totalidad del trazado del oleoducto, en el Parque de Bens, en el Monte de San Pedro, en los Jardines de Méndez Núñez, en los Jardines de San Carlos, en la plaza de las Bárbaras y en los alrededores de la Torre de Hércules, incluido el merendero de la playa das Lapas. Las parrillas deberán de mantener una distancia mínima de 10 metros con respecto a los troncos de los árboles.

E ¿Habrá discotecas abiertas? No. Las discotecas y establecimientos de ocio nocturno no reabrirán sus puertas hasta julio, aunque hay locales de copas que cuentan con terrazas en las que se podrá estar por la noche, como la Moom 57, que permanecerá abierto hasta las 4.00 de la madrugada. Eso sí, no está permitido bailar y hay que reservar mesa con antelación.

E ¿Cómo se mantendrá el cumplimiento de las medidas de seguridad? Además del dispositivo especial de emergencia situado en las playas, 200 efectivos de los servicios de emergencias municipales recorrerán los barrios para asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas por el Ayuntamiento, como la distancia social y el control de aforos. En el caso de que las personas responsables de la actividad no puedan garantizar la seguridad de los asistentes y no retiren o trasladen de forma voluntaria la parrillada, los servicios de emergencia están autorizados a hacerlo, a requisar el material y a establecer la sanción correspondiente.

E ¿Dónde no habrá fiesta? Muchos vecinos y hosteleros han preferido ser prudentes y anular las celebraciones que estaban previstas para esta noche, reservándose para el próximo año. Es el caso de los propietarios de los locales de las calles San Juan, San José y Orillamar, lugares muy concurridos en esta fecha tan señalada, o de la Asociación de Vecinos La Condesa de Emilio Pardo Bazán. También hay quienes han optado por conmemorar San Juan con un gesto diferente, como los comerciantes de Os Mallos, que durante todo el día de hoy repartirán un millar de claveles entre los clientes que acudan a sus establecimientos para recordar las hogueras que alumbrarán las playas coruñesas esta noche.