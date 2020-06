San Juan A Coruña 2020 | Inés Rey advierte de posibles sanciones en San Juan

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha apelado este martes al "sentidiño" y a la "responsabilidad" colectiva e individual para mantener la seguridad en la noche de San Juan y ha advertido de que habrá "sanciones" para los que desobedezcan las prohibiciones como la de ir a las playas.

La regidora ha supervisado esta tarde el dispositivo especial de seguridad instalado para el San Juan en la Coraza, entre las playas de Riazor y Orzán, donde ha explicado que "más de 200 efectivos" -de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil- supervisarán el cumplimiento de las normas.

Los agentes, ha explicado, "velarán por una noche tranquila" en la que, ha recordado, estará prohibido a partir de las 21:00 horas ir a las playas, en las que habitualmente se realizaban las hogueras.

"Va a haber una patrulla en cada entrada a las playas", ha detallado la regidora, que ha apuntado que en el puesto de mando también hay cámaras que vigilarán los arenales por si alguien tiene "la tentación" de entrar a ellos.

Al respecto, ha destacado que "aquel que desobedezca la prohibición será sancionado".

Asimismo, el dispositivo "controlará" también que "la noche en los barrios transcurra con normalidad" controlando las barbacoas autorizadas, organizadas por asociaciones de vecinos y hosteleros, que rondan las 300, ha indicado.

"No hemos superado el virus. Es conveniente que no bajemos la guardia para evitar posibles rebrotes", ha subrayado Inés Rey, que ha pedido a la ciudadanía que mantengan la distancia de seguridad "en todo momento" y se pongan la mascarilla cuando no estén comiendo.

Churrascadas en los barrios y solicitudes de hogueras en fincas privadas

Muchos barrios de la ciudad ya preparan sus churrascadas y sardiñadas. También se esperan hogueras en fincas privadas de la comarca, ya que los concellos informan de que se han incrementado muchísimo las solicitudes.