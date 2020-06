San Juan A Coruña 2020 | A Coruña disfruta de sardiñadas en un San Juan insólito con las playas vacías

Los coruñeses disfrutan este martes de un San Juan muy diferente. Desde las 21.00 horas el acceso a las playas, donde habitualmente se realizaban las hogueras, permanece cerrado. El ambiente se traslada este año a los barrios de la ciudad, donde se preparan las tradicionales churrascadas y sardiñadas. Y es que no hay San Juan sin sardina. Lo tienen claro los asistentes a las diferentes parrilladas que han animado distintos barrios coruñeses como el de Os Rosales, donde ya por la mañana parcelaban la Plaza Elíptica para poder disfrutar de sus cenas manteniendo las distancias de seguridad.

Pese a la débil lluvia de la tarde, muchas personas prepararon sus asadores en zonas como Matogrande y Novo Mesoiro, además de algunos locales de hostelería repartidos por la ciudad como en la Gaiteira, Monelos, Ronda de Outeiro o San Andrés.

Particulares y dueños de establecimientos hosteleros han tenido que pedir permiso al Ayuntamiento de A Coruña para realizar sus barbacoas en espacios públicos mediante una declaración responsable. En torno a unos 300 interesados -según datos facilitados por el Gobierno local- han sido los solicitantes de esta autorización que han tenido que cursar con más de 24 horas de antelación.

Sin embargo, hosteleros de otras zonas como las calles San Juan, San José y Orillamar, que habitualmente celebraban esta fiesta por todo lo alto, han decidido no hacer sardiñadas y churrascadas para evitar aglomeraciones.



Inés Rey advierte de posibles sanciones en San Juan

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha apelado este martes al "sentidiño" y a la "responsabilidad" colectiva e individual para mantener la seguridad en la noche de San Juan y ha advertido de que habrá "sanciones" para los que desobedezcan las prohibiciones como la de ir a las playas.

La regidora ha supervisado esta tarde el dispositivo especial de seguridad instalado para el San Juan en la Coraza, entre las playas de Riazor y Orzán, donde ha explicado que "más de 200 efectivos" -de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil- supervisarán el cumplimiento de las normas.

"Va a haber una patrulla en cada entrada a las playas", ha detallado la regidora, que ha apuntado que en el puesto de mando también hay cámaras que vigilarán los arenales por si alguien tiene "la tentación" de entrar a ellos.

Al respecto, ha destacado que "aquel que desobedezca la prohibición será sancionado".

Asimismo, el dispositivo "controlará" también que "la noche en los barrios transcurra con normalidad" controlando las barbacoas autorizadas, organizadas por asociaciones de vecinos y hosteleros, que rondan las 300, ha indicado.

"No hemos superado el virus. Es conveniente que no bajemos la guardia para evitar posibles rebrotes", ha subrayado Inés Rey, que ha pedido a la ciudadanía que mantengan la distancia de seguridad "en todo momento" y se pongan la mascarilla cuando no estén comiendo.

El Concello ha organizado dos dispositivos especiales de emergencias, formados por más de dos centenares de personas que se aseguran de que nadie entre a las playas -que permanecen precintadas- y que se cumplan en toda la ciudad las medidas establecidas por la Xunta de Galicia en cuanto a la prevención para hacer frente a la crisis sanitaria.

Las hogueras que han hecho de esta fiesta -habitualmente masificado- una fiesta de interés turístico internacional no han teñido esta vez la costa de naranja en una "noite meiga" que tiene lugar en los barrios con reuniones de grupos menos numerosos que otros años. Donde sí se esperan hogueras es en fincas privadas de la comarca, ya que los concellos informan de que se han incrementado muchísimo las solicitudes.

La sardina, la estrella de la noche



No puede haber en la ciudad herculina un 23 de junio sin sardinas asadas, por lo que el trasiego de personas por pescaderías y mercados de abastos ha sido notable por la mañana.

El mercado de la plaza de Lugo, en A Coruña, es uno de los más concurridos en esta jornada, con artículos recién llegados del mar, donde no faltó el pez estrella del San Juan.

"Durante toda la mañana hubo bastantes ventas a los clientes habituales, pero falló mucha gente al no poder celebrarlo en las playas", cuenta a Efe la pescadera Chus Canicova, que ha despachado toda la sardina grande "por encargo".

Las de gran tamaño son las "preferidas" y las "mejores" para asar, indica desde un puesto próximo Paqui Martínez, que vende este pez a 15 euros el kilo, una subida considerable respecto al resto del año, pero no exagerada para tratarse de San Juan, pues "hace dos años estaba a 18 euros", recuerda.

Con las compras hechas y las barbacoas prendidas, los coruñeses han hecho valer un año más el viejo refrán que reza "Por San Juan, la sardina moja el pan" y han continuado una fiesta, más que nunca, inolvidable.