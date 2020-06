Los filtros de mascarillas, otra duda

¿Son efectivas las mascarillas caseras? La farmacéutica Blanca González, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colexio de Farmacéuticos de A Coruña, indica que, para contestar que sí a esa pregunta, las mascarillas deben haber sido testadas, por lo que, comprar filtros en la farmacia o en internet no siempre garantiza que la mascarilla que se realice en casa o que se compre en una tienda sea eficaz contra el coronavirus.

González, de la farmacia Orillamar, 54, incide en que, dependiendo de su diseño y de los materiales que se hayan utilizado para su ejecución, pueden ser efectivas, aunque sin el análisis no tienen la certeza no solo de si funcionan bien sino durante cuánto tiempo lo hacen. Es por ello por lo que recomienda que, en caso de que alguien quiera llevar una mascarilla de tela, por los motivos que sean, que se ponga una quirúrgica debajo y que la utilice como un complemento, respetando siempre las horas de uso de las máscaras quirúrgicas, que tienen una vida útil de aproximadamente cuatro horas si su uso es continuo.

"Nosotros hemos tenido que aprender también sobre la marcha", explica Blanca González, ya que, si bien ahora el uso de la mascarilla es obligatorio en medios de transporte públicos y también cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, no lo fue durante los primeros pasos del confinamiento. Asegura que el mercado ahora ya está más asentado y no hay desabastecimiento.

"Nuestra recomendación es que se usen las mascarillas quirúrgicas, porque son productos sanitarios que han pasado un test y que estamos seguros de que cumplen la normativa y que hacen un filtrado bacteriano y, además, se ha probado cada lote de mascarillas que sale a la venta, algo que no pasa con las higiénicas, por ejemplo. Nos dicen que, si somos positivos, usemos las quirúrgicas y, como no sabemos si somos positivos asintomáticos, lo mejor es que usemos este tipo", relata Blanca González. La mascarilla quirúrgica es la que, normalmente, es de color azul o verde por fuera y blanca por dentro, la que se usa en los centros sanitarios y cuyo precio el Gobierno ha regulado hasta un máximo de 96 céntimos la unidad.

Han sido muchas las personas que, desde que es obligatoria la mascarilla han acudido a las farmacias en busca de información y de un filtro para poder colocarlo en su mascarilla casera. "Hay gente que viene por razones ecológicas, porque no quiere estar tirando mascarillas cada día, por razones económicas e, incluso por desconocimiento, porque no saben cuál es la que tienen que usar, incluso también por moda. Lo que hicimos fue recomendar el uso de la mascarilla quirúrgica debajo para asegurarnos de que funciona como filtro", relata. A la hora de comprar este tipo de mascarillas caseras, recomienda también fijarse en la forma en la que están hechas para que no tengan costuras justo en la zona de la boca y de la nariz, para no facilitar que las pequeñas partículas de saliva puedan traspasar la tela.

"Para que sea efectiva, una mascarilla casera debe hacerse con el modelo y las telas que dice el Ministerio de Sanidad. Si las hacemos así nos autocertificamos.. Son mascarillas higiénicas, que dan para cinco lavados. Esas cumplen la normativa UNE-0065", comenta Blanca González. Esto no quiere decir que no haya otras mascarillas igual de efectivas, solo que necesitan ser testadas. "En este caso, yo lo que haría sería pedirle al proveedor que me enviara el test al que se han sometido para saber si filtran lo que tienen que filtrar, también que me especifique el número de lavados al que se puede someter, cómo va perdiendo efectividad tras los lavados, y cómo se limpian", recomienda.

Sobre los remedios caseros, como ponerle un filtro de la cafetera a la mascarilla, González explica que, "seguramente, algo filtre" porque es una barrera más que se le pone al virus, pero que no se puede asegurar que sea efectivo, porque no han sido sometidos a pruebas, de modo que no están certificados. "En farmacia, si algo no está probado o no podemos garantizar que funciona, no lo traemos, además, es muy complicado encontrar estos filtros, incluso para nosotros, indica González, que apunta que hay mascarillas con filtro que se han testado en su conjunto, con ese modelo concreto y con unos tejidos específicos, de modo que el mismo filtro en otra mascarilla puede no ser igual de efectivo, porque no tiene los mismos pliegues o porque la tela es diferente.