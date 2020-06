El festival Viñetas desde o Atlántico celebrará del 17 al 23 de agosto su programa

Viñetas desde o Atlántico, el festival dedicado al cómic en A Coruña, no caerá ante el Covid. La organización del acto anunció ayer que mantendrá su programa de este año, "salvo cambio radical de las condiciones sanitarias". Las fechas previstas para su celebración serán del 17 al 23 de agosto, cuando la ciudad volverá a acoger actividades y exposiciones vinculadas al sector de la banda diseñada. Según informan desde el festival, las muestras tendrán lugar "en sus sedes habituales", como el Kiosco Alfonso, Palexco, la sala de Salvador de Madariaga o el Palacio Municipal.

Lo que no ha revelado el ciclo, dirigido por Miguelanxo Prado, es la vía en la que se desarrollará el programa para garantizar la seguridad ante la pandemia. "No podemos confirmar aún el formato final que tendrá Viñetas", reconocen desde la organización. Este año, el conocido Salón Internacional del Cómic cumpliría su XXIII edición en la ciudad, de la que todavía no se han desvelado los detalles. En 2019, el festival ofreció charlas con nueve figuras del mundo de la ilustración, como el portugués Jorge Coelho y el mexicano Tony Sandoval.