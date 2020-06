"Hay pruebas suficientes para que la petición BIC para la Casa Cornide prospere"

El historiador Alfredo Vigo Trasancos reanuda los trabajos de la elaboración del informe encargado por el Ayuntamiento para pedir que la Casa Cornide sea declarada Bien de Interés Cultural, un trámite que, prevé, estará listo antes de finales de año.

¿En qué punto se reanudan los trabajos tras la pandemia?

Justamente, antes de la pandemia, habíamos tenido una reunión en el Ayuntamiento, yo mismo y la empresa Tomos, para organizarnos de una manera colectiva, para tratar de hacer cada uno la visión más determinante. Lo más interesante era sacar las fotogrametrías del edificio para acompañar el expediente, luego solicitar el permiso para acceder al interior. Hay que buscar el cauce para llegar al propietario, porque es una familia grande, pero esas pesquisas las tendría que hacer el Ayuntamiento. Creo que hay que pedir permiso para que ellos tomen una decisión, para que el informe vaya lo más solvente posible, por lo que haría falta ver el interior. Conseguí unas fotografías de hace pocos años que lo muestran, pero, casualmente, las partes más interesantes -el vestíbulo y la escalera principal- no salen.

Cuentan con el escenario de una posible negativa por parte de la familia Franco para acceder al edificio. ¿Prosperaría igualmente la petición BIC sin valorar estos elementos?

No va a haber duda. El informe se hará para la declaración de BIC, con permiso o sin él, hay pruebas suficientes para justificarlo, pero iría más completo si yo, como historiador, puedo valorar las partes históricas que el edificio conserva dentro, vestíbulo y escalera. En el caso de que den la callada por respuesta o digan que no, el informe va a ir igual, hay suficientes elementos a juicio para que la petición BIC prospere.

Se encuentran, actualmente, trabajando en la parte histórica. ¿Qué se sabe hasta el momento?

La parte histórica es un poco para consolidar la artística, no va separado, está correlacionado. Es para tratar de ver las fases, los momentos, en qué momento se pudo haber construido, que pudo haber habido, la relación con la familia Cornide, qué dinero se usó, quienes la habitaron después, cómo fue sucediéndose de mano en mano el inmueble... Todas las vicisitudes o avatares que la casa ha ido viendo, siempre para poner en valor el edificio, con su valor histórico y sus protagonistas históricos.

El edificio pasó por múltiples usos hasta que termina en manos de los Franco.

Esa casa fue de Cornide hasta que murió en 1803. Luego la hereda su única hija, que muere sin herederos y durante unos años la ocupa su marido como usufructuario. Tuvo en cierto momento la intención de quedarse con ella para sus herederos. La familia Cornide pleiteó con él para que volviese a la propiedad de la familia, y lo consiguió. Pasa a los herederos de los Cornide, luego a los Quiroga, luego a una familia que se llama Pardo, herederos a su vez de los Cornide, hasta 1949. En ese momento es cuando a la dueña se la compra el Ministerio de Educación, una compra que hace con inquilinos, porque en la mayoría de los casos, la familia no vive en la casa, por lo que supongo que la casa estaría alquilada. En torno a los años 20 estuvieron instalados allí los tomasinos. A partir del 1951 la intención es la de instalar allí el Conservatorio, se hacen proyectos para vaciar el edificio y hacer una especie de altillo parecido al que tiene el viejo edificio del museo, donde está ahora el Consulado. Hubiera sido un despropósito.

Se habría perdido su interior.

Era muy lesivo, lo vaciaría por dentro, y alteraría su forma exterior. Diríamos que a partir de ahí hay un momento de vacío, como si la idea inicial quedase en suspenso y nadie volviera a ponerla en valor. En el año 58 o 59 aparecen documentos pensando en una permuta entre el Ayuntamiento y el Ministerio, para que el edificio, con la parcela de al lado, que está adosada hacia la zona de la calle Veerduría, pase a propiedad municipal por unos solares en los que se tenía pensado construir el Conservatorio. La permuta no fructifica, no sé por qué, hasta el año 61, en ese momento es cuando ya el Ayuntamiento tiene en propiedad las dos, y al año siguiente ya la saca a la subasta pública, lo cual deja mucho que sospechar.

¿Podría esta apropiación sospechosa ayudar a la petición de BIC?

Para la declaración BIC esto tiene un interés menor, es pecata minuta. Tiene más interés, quizás, para la otra comisión, que está trabajando en la recuperación de la propiedad. Son dos temas separados. Evidentemente Barrié consigue la casa con facilidad, y en el momento ya dice que la va a trasmitir a Carmen Polo. A partir de ahí, las pegas que les habían puesto a Barrié las anulan para que sea más fácil el traspaso de la vivienda. Luego entra la fase de la modernización del edificio antiguo, que ya incorpora las dos parcelas en una. Se hace un proyecto de la nueva casa, que afecta al interior, y que conservamos. Lo que era el solar de al lado, que tenía un edificio de planta baja, se incorpora a la casa actual, para darle a la planta una forma más regular y más espacio interior.

En los últimos análisis con grúa elevadora se apreció cierto deterioro. ¿Se valoran medidas de rehabilitación, de prosperar la declaración?

En principio lo que se hizo con la grúa fue sacar, desde distintos ángulos, unas fotogrametrías rigurosas del exterior del edificio para analizarlas luego con detenimiento. El edificio está bastante bien. Lo peor quizás son las pintadas que lamentablemente ha sufrido, y que más que reivindicar lo que ha provocado es un destrozo en un inmueble que, sea o no público, vemos todos. No es la pintada en sí, sino que cualquier método de limpieza en una piedra tan porosa como el granito, que es muy arenoso y se deshace con facilidad, puede resultar lesivo para la piedra. Hay que buscar el sistema menos dañino, pero algo lo va a dañar.

El Ayuntamiento fija el plazo para presentar la petición antes de fin de año. ¿Lo ve factible?

Ojalá. Depende un poco de tramitación de papeles, pero creo que sí sería factible, si no hay otro confinamiento, imagino que sí. Estamos en disposición de volver a arrancar a gran velocidad, si tenemos el permiso sería lo ideal, y, si no, empezaremos a montar el expediente, pero ahora hay pocas dudas. Después ya es un papeleo que hay que tramitar con determinados organismos. Espero que lo valoren acertadamente.

La declaración BIC supondría, para la familia Franco, tener que abrir la propiedad a las visitas.

Exacto, además de una cierta responsabilidad en la conservación. Será un poco como lo del Pazo de Meirás, supongo que tendrán un régimen de visitas para las cosas que se entienda con valor histórico.

Hay motivos para dudar de la colaboración de la familia.

Yo, la verdad, creo que si estuviese en esa situación colaboraría. A ellos les daría mejor imagen. Este expediente es para la declaración de BIC, hay que separar. Yo creo que ahí lo ideal sería que dejaran pasar, me alegraría que así fuera.

Con respecto a las pintadas, ¿costará librar al edificio de las connotaciones asociadas a la dictadura si pasa a titularidad pública?

La memoria histórica está ahí y la historia no la podemos borrar, por más que queramos. Otra cosa es que haya algo que moleste más o menos. Al final los emperadores romanos a los que se los condenó con damnatio memoriae son los más populares de todos, y los que no fueron condenados, solo los conocemos algunos. La historia está escrita, hay mucha documentación, es una parte que no podemos apagar o borrar. Todavía hay gente que vive los efectos de la Guerra Civil de una forma más personal, pero creo que, dentro de 100 años, no es que se vayan a olvidar las cosas, pero todo se irá poniendo más en su sitio. Al final Carmen Polo será uno de los personajes históricos vinculados a la casa. Para mí será siempre más importante Cornide.