"As poucas clases de educación sexual céntranse en parellas hetero"

Gonzalo Alcalá-Zamora, estudante de bacharelato de 17 anos, ten sorte: o seu entorno educativo nunca respondeu de xeito negativo á súa homosexualidade. Sábese afortunado, en contraposición á situación que viven moitos e moitas estudantes do colectivo, que se ven obrigados a ocultar a súa condición ou identidade por medo a ser tratados diferente, ou mesmo maltratados, polos seus compañeiros. "Non me estrañaría nada que un neno sufrira bullying na escola por ser trans ou gay, porque é algo que non se explica, do que non se fala, e a xente pode reaccionar de forma equivocada por descoñecemento", reflexiona.

O principal problema, ao seu ver, é a falta de información con respecto á realidade do colectivo Lgtbi, que provoca que milleiros de nenos e nenas crezan avergoñados do que son, ao sentir que non encaixan na norma imposta. "Cando es máis novo, ninguén che explica nada. As poucas clases de educación sexual que hai céntranse en parellas heterosexuais, e non en persoas diferentes. Moitos nenos e nenas non entenden por que son distintos", expón.

É por iso que agradece á Rede Educativa de Apoio Lgtbi que poña a súa parte para solventar esa deficiencia educativa, misión para a que pide medios e compromiso. "A maior parte das veces estas iniciativas son voluntarias, non dispoñen de recursos, os docentes teñen que explicar as cousas no seu tempo libre", denuncia. "As charlas terían que ser obrigatorias, hai que ensinar aos nenos, canto antes mellor, que hai que respectar a todo o mundo e que todos e todas somos válidas".