El proyecto hostelero Sóou abrirá esta semana sus dos terrazas para iniciar su actividad en O Parrote

Sóou, el establecimiento de hostelería que ocupará el amplio local existente en la explanada de O Parrote, abrirá esta misma semana sus dos terrazas al público con el fin de aprovechar el verano para dar a conocer su proyecto de restaurante, que combina el turismo gastronómico con la oferta de espectáculos en vivo en el mismo local. El espacio que rodea al local en la misma explanada y la cubierta del edificio albergarán las mesas en las que se atenderá a los clientes, ya que el inmueble aún debe ser reformado.

Roi Correa, presidente de Grupo Menús, la empresa que explotará el establecimiento, informó ayer que ya está tramitando la licencia municipal de obras con el objetivo de iniciar la remodelación del local en septiembre y abrirlo al público a principios del próximo año. Correa admite el impacto que ha tenido la pandemia sobre esta iniciativa porque "los tiempos son otros", aunque matizó: "Lo bueno es que este es un local muy grande, con mucho aforo y nuestro proyecto sigue adelante".

El presidente de Grupo Menús espera que cuando Sóou abra sus puertas en 2021 haya remitido la crisis sanitaria, aunque no se mostró preocupado por las medidas que se aplican hoy en día en la hostelería ante el tamaño de su local, con mil metros cuadrados de superficie y una terraza de otros 600. "Si hay que mantener las distancias, tiene espacio para tener gente y mantenerlas", señaló. "Abriremos con prudencia para mostrar ya un poquito de lo que podría ser, que evidentemente no es lo que quisiéramos", explicó Correa sobre la apertura de las terrazas, para los que no habrá acto de inauguración. Ante la imposibilidad de contar con el edificio, las terrazas serán explotadas con una infraestructura mínima y con el apoyo de empresas locales, entre ellas Estrella Galicia, que instalará un contenedor en O Parrote.

Contratación

La puesta en marcha del local implicará la contratación de veinte personas, que aumentarán hasta cincuenta cuando el complejo entre en funcionamiento en su totalidad. "Vamos a poner nuestro granito de arena este verano", declaró el presidente de Grupo Menús, para quien tras la paralización causada por la pandemia "generar actividad es lo que interesa a todo el mundo".

Sóou se fija como objetivo recibir clientes de toda España, ya que Grupo Menús dispone de una agencia de viajes entre sus empresas y es además la organizadora de la feria Fibega, dedicada al turismo gastronómico y que se desarrolla en Miami. Esta corporación tiene su sede en A Coruña, aunque dispone de delegaciones en Madrid y Miami. Además de en la restauración, opera también en el sector turístico y fue la promotora de Atlántica Gastronómica, iniciativa realizada la pasada primavera en O Parrote.