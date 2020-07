En protesta polo abuso de autoridade de Inés Rey, o seu desprezo a @xiaovarela e absoluta falta de neutralidade como presidenta do #PlenoCoruña, abandonamos temporalmente o salón de sesións. pic.twitter.com/QsDL4rEK2j — Marea Atlántica (@mareatlantica) July 2, 2020

Los concejales de Marea Atlántica han abandonado el Pleno en el debate sobre la aprobación del punto sobre la aprobación definitiva de dos estudios de detalle para el crecimiento de la empresa Showa Denko Carbon Spain, en A Grela que, en principio, será aprobado con el apoyo de todos los grupos salvo Marea, que se abstendrá.Los concejales se han ido después de que la alcaldesa, Inés Rey, advirtiese al concejal de Marea Atlántica Xiao Varela de que no estaba en posesión de la palabra y de que este siguiese hablando. En su intervención, la alcaldesa le avisó en tres ocasiones de que se había acabado su turno de palabra. "No le tome el pelo a esta presidencia. No es buena idea", de dijo Rey a Varela, que intentó contestar, cuando le advirtió de que no consentiría a nadie que "hablase por encima" de ella, pero a quien la alcaldesa no le permitió hacerlo. Fue entonces cuando el concejal anunció que abandonaría el Pleno. "Hágalo, está autorizado", le contesto la alcaldesa.Tras Varela, se fueron los demás concejales de Marea.Antes de la votación del punto, la alcaldesa ha hecho un receso de quince minutos para convocar a la portavoz de Marea, María García, a una reunión en el Salón Dorado del Concello.Está siendo un Pleno especialmente bronco, sobre todo entre el portavoz municipal, José Manuel Lage, y la concejal del PP Rosa Gallego, que han atacado en varias ocasiones al edil de Marea Iago Martínez, que, en una de sus intervenciones calificó de Unión Temporal de Empresas a las concejalías de Cultura y Turismo.