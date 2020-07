Demandas en O Castrillón y Novo Mesoiro

El Pleno contó en la bancada con vecinos de O Castrillón, que piden que no se cierre la sucursal de Abanca de su barrio y fueron identificados por la Policía local al sacar unas pancartas. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, reclamó mediación al Ejecutivo, que afirmó que "la alcaldesa ya se ha dirigido a Abanca por escrito". Antonio Deus, del PP, pidió que se limpiase la vegetación de Novo Mesoiro. La edil de Medio Ambiente, Esther Fontán, señaló que la parcela de Ribeira Sacra y Fragas do Eume, "una selva", no está en manos del Concello porque su cesión vecinal no se hizo firme cuando los populares gobernaban en 2014.