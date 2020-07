Sin tren a la conciliación laboral

"Han dejado a muchos trabajadores colgados. Es demoledor". Así relata una vecina coruñesa, María Fernanda Candal, la situación que vive al haberse quedado sin trenes de conexión entre A Coruña y Santiago de Compostela en horarios que faciliten la conciliación laboral. Y es que aunque ya han pasado dos semanas desde que Galicia dio sus primeros pasos hacia la nueva normalidad, en Renfe continúan sin reactivar parte de su servicio ferroviario en el eje Atlántico. La operadora redujo las circulaciones durante el Estado de Alarma para evitar la expansión del Covid-19, e informa de que estas se irían incrementando "en función de la demanda".

Sin embargo, son muchos los trabajadores que comparten la historia de Candal y que reclaman que se restablezcan los horarios del mediodía. Un colectivo que incluye a gente que trabaja en la Xunta, en el Hospital de la Rosaleda, en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y en pequeñas empresas que han vuelto tras el estado de alarma. "Todos tenemos el mismo problema: los horarios de los trenes no corresponden a nuestras jornadas laborales", explica Candal.

La reducción de horarios comprende a los trenes que salían de Santiago de Compostela a las 14.44 y a las 15.10 horas con dirección A Coruña, y deja como alternativas los de las 14.05 y de las 16.10 horas. En consecuencia, según relatan los damnificados, a muchos se han visto obligados a trasladarse en su propio vehículo, lo que conlleva un enorme gasto económico: "Ir y volver de Santiago, descontando el aparcamiento, supone unos 500 euros al mes, cuando en tren gastamos un poco más de 100 euros. Para los trabajadores mileuristas esto es una barbaridad".

Más allá de la repercusión económica, el no haber reactivado los trenes en horarios de gran afluencia como los del mediodía impide, en muchos casos, la conciliación laboral. "Los jornadas de trabajo suelen terminar a las 14.00, por lo que es muy difícil o imposible coger el tren de las 14.05. La otra alternativa es llegar a casa a las 17.00 para comer", añade Candal, que relata que tanto ella como otros trabajadores afectados se han puesto en contacto con Adif y con Renfe, y que en ningún caso se les ha dado a conocer cuándo está previsto que los horarios vuelvan a la normalidad: "Entendemos que por precaución se redujesen las circulaciones durante el Estado de Alarma, pero ahora necesitamos que se restablezcan. ¿Cómo saben si hay o no demanda, si no lo hacen?".

Según Renfe, la demanda de los viajeros durante el mes de junio en los trenes de Media Distancia en Galicia ha sido del 36% en relación con la del mismo mes del año pasado. "Esto quiere decir que estamos muy lejos todavía de mover a los viajeros que teníamos antes de la pandemia", informa en un comunicado. La operadora asegura haber actuado "de acuerdo a los criterios que han venido delimitados por el estado de alarma y por la reducción de la demanda", y recuerda que, desde el pasado 15 de junio, se ha restablecido la circulación de 24 trenes y se han incorporado otros de Servicio Comercial.