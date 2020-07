| El Concello impulsó ayer la reactivación del Camino Inglés tras el Covid con su participación en la Andaina Primavera no Camiño, una iniciativa organizada por la Diputación y la Asociación de Concellos do Camiño Inglés a la que aprobó unirse en mayo el Ayuntamiento. El edil de Turismo, Juan Ignacio Borrego, recorrió la ruta dentro del municipio para animar a los peregrinos a escoger la senda, que se promocionará en julio en las jornadas Ecom Way Historias do Camiño.