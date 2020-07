El nuevo hotel Alda de Riego de Agua, el primero en estrenarse tras el estado de alarma

Si no fallan las previsiones, el viernes 17 de julio abrirá un nuevo hotel en A Coruña, el Alda Galería, en la calle Riego de Agua frente al Teatro Rosalía, en un edificio que es propiedad de la Fundación Juana de Vega. Hace días que las vallas de obra han desaparecido y las reservas ya se pueden hacer, informan fuentes de la empresa, aunque en la página web de Alda este servicio aún no está disponible. El nuevo hotel de la compañía gallega, el segundo que tiene en la ciudad junto a un hostal en la calle Enrique Mariñas Romero, en Matogrande, tenía previsto abrir el pasado mes de marzo, en el que se decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Cuando los obreros reanudaron la actividad ultimaron los retoques finales para poder abrir este verano. El Alda Galería tendrá categoría de dos estrellas y contará con 20 habitaciones. No tendrá servicio de 24 horas en la recepción, aunque "por sus recursos tecnológicos el cliente estará totalmente atendido y cuidado", resaltaba a finales del año pasado el director general de Alda Hotels, Alberto Rodríguez.

La empresa, que este mes ha abierto otro hotel en Jaca, prevé atraer a dos perfiles de clientes en A Coruña, apuntan sus fuentes: el que se moviliza hasta la ciudad por motivos laborales y el que acude por ocio, más bien en estancias cortas. La cadena Hilton también ultima la apertura de otro hotel boutique, el DoubleTree , en la calle Zalaeta, aún sin fecha.