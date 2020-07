El Concello cierra las playas por la pleamar

Bañistas en la playa de As Lapas

Bañistas en la playa de As Lapas La Opinión

El Concello procederá al cierre de las playas del Matadero, Oza, San Amaro y As Lapas debido a la pleamar, iniciada a las 18.50 horas. En sus redes sociales, el Ejecutivo local informa de que "hoy no podrán entrar más personas en los arenales" debido a este fenómeno, al que se une la alta ocupación registrada en las zonas debido al buen tiempo del que goza la ciudad. Las dos grandes playas de la urbe, Orzán y Riazor, también se encuentran cerca de su límite de aforo, con el 70% y el 87% respectivamente.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">??Coincidindo coa preamar ás 18.50 h e debido á alta ocupación, Seguridade Cidadá do <a href="https://twitter.com/ConcelloCoruna?ref_src=twsrc%5Etfw">@ConcelloCoruna</a> informa de que hoxe non poderán entrar máis persoas nas praias de Matadoiro, Santo Amaro, Oza e As Lapas.<br><br>?? O areal de Riazor, ao 87% e de Orzán, ao 70%. <a href="https://t.co/FPWaIgEk7u">pic.twitter.com/FPWaIgEk7u</a></p>— Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) <a href="https://twitter.com/ConcelloCoruna/status/1280542948082552833?ref_src=twsrc%5Etfw">July 7, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>