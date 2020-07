"Llevo 12 años de espera por mi casa"

"Estoy cansado de años y años de espera. Doce años esperando por mi casa, que lleva un año construida y aún no puedo entrar. Ahora que muevan ficha ellos". Es el lamento del hartazgo que acompaña la medida inusual tomada por el propietario de una vivienda terminada que no puede acceder a ella, y que tiene como escenario protagonista, una vez más, el conflictivo parque ofimático. A un lado de este polígono, en la pasarela peatonal que lo une con San Vicente de Elviña, sobre la avenida Alfonso Molina, se encadenó ayer Agustín Barreiro, más conocido como Hache. En la barandilla una pancarta: "Xunta/Concello. As nosas casas xa (Xuxán Ofimático)".

Su situación de espera se ve presionada por el vencimiento del alquiler de su piso este mes, explica, y condicionada por las tramitaciones burocráticas y técnicas entre las administraciones implicadas en la concesión de licencias de ocupación y la compañía Naturgy (antigua Fenosa), que impiden a este ciudadano coruñés entrar en la vivienda de un edificio que se terminó de construir hace un año.

"Hace doce años que sabía que se iba a construir mi piso y ahora estoy pagando el alquiler de donde vivo y donde guardo los muebles que voy a llevar a mi nueva casa, y el IVA, y comisiones... La Xunta y el Concello con el papeleo, Fenosa sin la conexión... Estoy harto. Ya sé que estamos pasando por el Covid y ahora hay elecciones, pero entramos en agosto y yo aún sin casa. Parece que nos están vacilando", se queja Hache, uno de los 74 propietarios del segundo inmueble de la cooperativa Cofuncovi en el ofimático.

Anoche, tras pasar el día encadenado bajo una sombrilla y con provisiones a su lado, pretendía esperar a que llegase la mañana acampado a un lado de Alfonso Molina, para hoy o mañana desplazarse a la puerta principal del que será su edificio. "Estoy tranquilo, los coches me pitan y la gente me saluda. Han venido amigos a verme. Es mi manera de protestar y de hacerme oír".

¿Qué impide a este hombre, como al resto de propietarios, entrar ya en su vivienda? La situación es parecida a la que pasaron otros cooperativistas durante la urbanización del ofimático y mientras esperaban a que las exigencias técnicas y burocráticas despejasen de obstáculos el camino hacia sus casas. Por un lado está Cofuncovi, la sociedad de propietarios que por fin pudo ocupar su primer edificio en el ofimático el año pasado. Ha tenido que hacer unas correcciones en el desarrollo urbanístico y en la instalación eléctrica para poder acceder a su segundo inmueble, pero se queja de la tardanza del Concello en responder a sus intentos de comunicación y en revisar las subsanaciones antes de otorgarles la licencia de ocupación.

El Concello replica afirmando que la semana pasada los técnicos inspeccionaron las correcciones efectuadas y, tras un informe favorable, requirieron arreglos menores en la parcela que ocupa el edificio y exigencias de finales del año pasado sobre la instalación eléctrica, que una vez realizadas permitirán la concesión de la licencia de ocupación. Urbanismo pone en duda, según fuentes municipales, el comportamiento de la cooperativa con los propietarios de viviendas.

Naturgy, por su parte, recuerda que Cofuncovi es la responsable de del desarrollo de la parcela, lo que incluye en transformador, y asegura que ayer mismo realizó la conexión eléctrica para que en los próximos días se genere la identificación del suministro para poder conceder la licencia de ocupación.

El grupo municipal de Marea se acercó a la pasarela para conocer el caso de Hache y pidió al Concello que "agilice" la concesión de permisos para poder entrar en los pisos.