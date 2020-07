El director de Arquitectura Técnica dimite por permitirse los exámenes no presenciales

El director de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, Valentín Souto García, ha presentado la dimisión de su cargo por la decisión de la Vicerrectoría de Planificación Académica de permitir que los exámenes de segunda oportunidad de las asignaturas del primer cuatrimestre del grado en Arquitectura Técnica del curso 2019-2020 se puedan realizar de forma no presencial, una medida que, según su opinión, le abre al alumnado la posibilidad de "cometer actuaciones fraudulentas incontrolables".

Estas pruebas se pueden realizar de manera presencial, pero la Universidade da Coruña, a través de una instrucción de la vicerrectora de Planificación Académica, advierte de que no se perjudicará "el derecho que asiste al alumnado" de hacer el examen "a distancia" si "por distintas circunstancias" no puede hacer la prueba in situ. Añade en esa instrucción que ambos exámenes han de ser idénticos, "del mismo tipo" y "con el mismo grado de dificultad".

Souto presentó a finales de junio un recurso de reposición contra la resolución del Vicerrectorado y solicitó explicaciones por las atribuciones del órgano académico para dictar instrucciones sobre el contenido de los exámenes o la falta de medios al alcance de los profesores para controlar la autoría de las pruebas no presenciales, entre otros aspectos. También protestó por la falta de concreción respecto a las circunstancias que impiden hacer una prueba presencial y a la manera de acreditarlas.

Dado que el Consello de Goberno de la Universidad mantuvo las medidas para la finalización del presente curso con la posibilidad de que se celebren los exámenes no presenciales, el director de la Escuela de Arquitectura Técnica presentó la dimisión "como medida de protesta contra el procedimiento" examinador.

"Levantado el estado de alarma y retornados a las actividades sociales desde antes de que se iniciase el período de exámenes de la segunda oportunidad, es posible que todos los ciudadanos acudamos a playas, bares, restaurantes, comercios... y centros universitarios. A pesar de ello, la UDC ha mantenido la posibilidad de que los alumnos escojan, y sin necesidad de justificación alguna, la posibilidad de realizar los exámenes de forma no presencial", expone en su escrito de renuncia Souto, que advierte "facilidades para la comisión de fraude que son inevitables en las pruebas no presenciales".

La Universidade elude hacer comentarios a la dimisión de Souto, quien fue hace más de dos décadas el denunciante de las ilegalidades cometidas en la reforma del edificio Fenosa. Su cargo lo toma de forma provisoria Pedro Nogueira.