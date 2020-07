Una ruta por la ciudad para recordar a las 'amapolas literarias'

El colectivo Refuxios da Memoria y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña homenajearon ayer a las amapolas literarias con la tercera edición del Memorial Libertario O barrio non esquece. Una iniciativa que pretende recordar a las mujeres anarquistas que fueron asesinadas por el franquismo en 1937. La actividad comenzó en el Campo da Rata y continuó, como una ruta, por el Club del Mar, la calle Marconi, la biblioteca municipal de Monte Alto, la calle Disciplina y el campo de Artillería. El punto final fue la plaza Cántigas da Terra, donde el memorial finalizó con las actuaciones de Astrogirl, Fernando Ceide, Moncho do Orzán y As Pandereiteiras do Fiandón. También participaron los poetas Carmen Blanco, Claudio Rodríguez y Laura Rey, el activista Fernando Souto y familiares de represaliados.