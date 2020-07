El Concello cierra un local de ocio nocturno por incumplimiento de las normas de seguridad

El Concello asegura que será "implacable" contra el incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene impuestas para evitar contagios por coronavirus. Lo ha explicado tras el cierre de un local de ocio nocturno por no ceñirse a estas normas.

"Esto no es una broma, es una pandemia, está habiendo rebrotes en todo el Estado y bajar la guardia, pensar que la norma no va con nosotros o que podemos ser más laxos puede provocar una situación de rebrote y eso no se va a permitir desde el Concello", ha dicho la alcaldesa, que ha anunciado "tolerancia cero" en el incumplimiento de las normas.