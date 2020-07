Cambio de rumbo para un clásico del verano

El turismo es uno de los sectores más golpeados por el Covid-19, y las consecuencias de la pandemia se hacen notar más que nunca con la llegada del verano. Los cruceros ya no atracan en el puerto de A Coruña, y el número de turistas que se pasea por las calles se ha reducido considerablemente. Entre los afectados se encuentra la empresa Cruceros Marítimos Fernández Cabana, la encargada de organizar los clásicos paseos en barco por la costa coruñesa desde hace quince años.

La compañía reanudó su actividad el 6 de julio y, desde entonces, según cuenta el propietario Paco Fernández Cabana, "todo ha ido muy mal". "Estamos recibiendo a muy poca gente, y se nota que hay menos de turistas", explica.

El Rías Altas 2, al que muchos todavía conocen como la antigua lancha a Santa Cristina, ofrece durante la temporada estival un recorrido circular por el mar de A Coruña y Oleiros para que locales y turistas puedan conocer las costas de San Antón, San Amaro, Mera y Santa Cruz desde una perspectiva diferente. Con la llegada de la nueva normalidad, el crucero y la tripulación han implementado medidas de protección contra el Covid-19 como el uso obligatorio de mascarillas o la colocación de dispensadores de gel desinfectante pero, pese a todo, la demanda del servicio es escasa.

Fernández Cabana recuerda que el verano anterior tampoco fue una buena temporada para su empresa. "Es cierto que el año pasado había viajes en los que no había nadie y ni salíamos del muelle, pero en otros llevábamos a 40 o 50 personas. Tenemos un aforo para 150, y este año lo máximo que hemos conseguido es llevar a 18 personas en un solo viaje", informa el propietario, que dice que, de continuar así, se verá obligado a cerrar el negocio. "Estoy afrontando muchos gastos, pero a la hora de la verdad no me queda nada. Me encantaría que esto mejorase con el tiempo, pero no sé si será así".

Al responsable le gustaría que la gente de A Coruña se animase a redescubrir la zona a través de los paseos en barco pero, incluso en el contexto de la crisis sanitaria, la mayor parte de su clientela proviene de fuera de Galicia. "A veces recibimos a tres o cuatro personas que son de la ciudad, pero los demás son turistas. Es posible que este verano los coruñeses que se queden aquí apuesten por explorar nuestra oferta, pero por ahora no ha ocurrido", explica el responsable. Pese a la incertidumbre, el Rías Altas II continuará ofreciendo sus servicios a lo largo de este verano con los mismos precios y horarios establecidos en años anteriores. El crucero, que sale desde la Marina, realiza un total de seis viajes cada día, dos por la mañana (a las 12.00 y a las 13.00 horas), y cuatro por la tarde, (de 14.00 a 19.00), y el coste del billete se mantiene en siete euros por persona.