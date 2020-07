La Feria del Libro contará con 17 casetas en Méndez Núñez, la mitad que el año pasado

Habrá Feria del Libro en A Coruña, como cada año en el arranque de las fiestas de agosto, pero las circunstancias sanitarias, la amenaza de rebrotes de Covid-19 y nuevas infecciones y las medidas de seguridad que la población adopta desde la salida del estado de alarma limitarán su organización y su oferta. Las casetas con libreros y editores se reducen a la mitad respecto al año pasado, de 33 que hubo en 2019 se pasa a 17; y no habrá presentaciones ni firmas de libros en cada puesto sino en una o dos zonas por las que pasarán los autores, menos que el año pasado, cuando fueron invitados 330.

El escenario de la feria no cambia, serán los jardines de Méndez Núñez. Del 1 al 10 de agosto se instalarán doce librerías y cinco editoriales de Galicia, que para la edición de este año han pagado una cuota más baja que la de años anteriores, solo 50 euros. Alita Comics, Moito Conto, Arenas, Nobel, Azeta, El Faro de los Tres Mundos y Metrópolis Comics serán las siete librerías de la ciudad con puesto en la feria; Hércules y Ediciones del Viento, las dos editoriales locales.

Los libreros asociados de A Coruña tomaron decisiones individuales tras reunirse la semana pasada para debatir sobre las condiciones de espacio, higiene y seguridad en que se desarrollaría la feria, que organizarán el Concello y la Federación de Librarías de Galicia. Unos estarán en los jardines, otros renuncian este año. "No nos convencen las medidas de seguridad previstas, creemos que el espacio de todos los años es estrecho para la afluencia de público que hay en algunos momentos del día. Querríamos que los autores firmasen en nuestras casetas, no en una común. Y creemos que la feria debe ir más allá de la venta de libros, debe ser un evento cultural relevante, pero este año en cambio habrá muchas menos actividades", explica Cristina Barbeito, de la librería coruñesa Berbiriana, que en 2020 no estará en la feria.

Moito Conto sí repite. "Hay un público que estará en la calle y nos parece importante estar ahí. Habrá menos firmas pero sí habrá autores. Es un año extraño y diferente, como lo es el día a día. Tendremos la misma incertidumbre que cuando abrimos cada día la librería", comenta Esther Gómez.

La Federación de Librarías organizó en los últimos dos meses las ferias de Santiago y Vigo, en las que aplicó las medidas de prevención pautadas por la Xunta (geles en cada caseta, distancia entre puestos), sobre las que informará el Concello a finales de mes.