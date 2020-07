Fiebre por el reintegro del virus

Cuando la tragedia pinta las calles, hay quien busca en ella un guiño del azar. Y estos días, con el inicio la semana pasada de la venta de lotería navideña, hay quien lo recuerda a pie de ventanilla, cuando se ve rodeado de números y trata de escoger su boleto siguiendo una corazonada. Según los establecimientos de lotería de la urbe, buenos conocedores de las tendencias de estos impulsos, la terminación más demandada debería ser el 20, correspondiente con las dos últimas cifras del año. Pero el coronavirus, con su popular nombre de Covid-19, ha hecho retroceder en el tiempo a los locales, que tildan de "locura" el auge de papeletas vendidas con la célebre cifra.

"La gente es muy supersticiosa, pero yo no recuerdo un año así. Teníamos 1.720 décimos del 52019 y deben de quedar unos 250", afirman sorprendidos desde La Barca de Oro. Su empleado Pedro Barca tiene ya pensado pedir más boletos para los que se acercan ansiosos al establecimiento, "sobre todo coruñeses y usuarios habituales". La catástrofe, por tanto, no ha sido tal para ellos, y algunos de sus compradores también tratan de darle la vuelta. Lo mismo intentaron en 2002, con el hundimiento del Prestige, una fecha que llevó a los loteros a "no dar abasto" entre llamadas de toda España solicitando el número. Desde la Lotería San Nicolás confirman que "cuando hay una tragedia, la gente la busca" en los décimos, y que ahora el teléfono suena por el 19, del que han vendido en torno a 1.000 euros.

Muchas de las papeletas las envían por correo, porque por el Covid "los clientes ya no viajan". Impreso en varias de las que envía el dueño, Iván González, va el 03919, pero también muchos 13, "el número estrella de toda la vida". La terminación está "prácticamente agotada" en el local, aunque los usuarios "lo buscan hasta el último día junto al 69" y cifras de nacimientos y bodas. En la Administración de El Corte Inglés de Ramón y Cajal, un par de enamorados acudió en busca de la fecha de su enlace, que querían repartir entre los invitados a la fiesta.

A diferencia de la pareja, la mayoría no dice por qué quiere un número concreto, aunque a Gema Vilachá, de La Favorita, sí se lo han confesado. Los que le pidieron el 19 admitieron que era "por el coronavirus", y muchos llegaron a pedir incluso la cifra exacta. Las tendencias, como la vida, cambian de un calendario al otro, e igual que ahora es el Covid, el año pasado la que estaba en el centro era Cataluña. "Ha subido, como antes lo hizo el 155. Siempre se piden dígitos importantes, como el 1906 de Estrella de Galicia o cuando el Deportivo ganó la Liga", cuenta el dueño de El Filón de Oro, Pablo Seivane.