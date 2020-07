Un "impasse" que se alarga

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Naturgy -antes Gas Natural Fenosa- avanza hacia sus dos años de cierre, pero las negociaciones sobre su colección o la recuperación de su actividad siguen en barrena. El centro cerró en diciembre de 2018 y un año después, en diciembre de 2019, cuando tuvo lugar la última reunión para abordar su futuro. Según confirman fuentes municipales, el Concello se encontró con la empresa y la Diputación por última vez entonces, en una visita a las instalaciones del museo. Este febrero el edil de Cultura, Jesús Celemín, admitió que el proceso se encontraba en un " impasse", y esta semana afirmó a este diario que sigue sin haber "novedades".

La concejalía indica que "cuando se forme nuevo gobierno" en la Xunta y sepan "las direcciones generales y a quién se tienen que dirigir", retomarán la negociación. Achacan el atraso a la pandemia del coronavirus, que paralizó los procesos, y a las elecciones. A su vez, el Gobierno autonómico ha descargado en varias ocasiones en la Administración municipal el futuro del proyecto. A preguntas de este periódico, la Consellería de Cultura indicó que "el futuro del MAC es una cuestión que depende del Concello", al que ofreció su apoyo y reiteró su apuesta por que "la colección continúe en la ciudad". Según A Colectiva -uno de los grupos de artistas que se opuso al cierre del museo-, entre los planes del Ayuntamiento estaría el traslado a otro punto de la urbe de la actividad del centro.

El vicepresidente de la plataforma, Jorge Couceiro, afirma que la negociación sobre la reapertura "ha ido muriendo por inacción de Naturgy", que ha declinado hacer valoraciones sobre la misma. El miembro de la Asociación Profesional de Artistas de Galicia asegura que "todas las acciones que se pusieron en marcha para el museo tuvieron lugar en los meses siguientes" a su cierre, en 2018, pero que la Diputación, el Concello y la Xunta no tuvieron "ninguna respuesta" por parte de la compañía, por lo que el asunto "quedó en stand by". El artista trabajó y realizó residencias en el MAC, pero su colectivo no contó con interlocución con la empresa cuando se anunció el cese del museo. Indica que Naturgy "ha intentado que el tiempo lo cure todo", y afea a la Xunta que no hiciera "la fuerza que podía haber hecho" para recuperar el espacio, más allá de anunciar en un principio que estudiaba adquirir las más de 6.000 obras de sus fondos para incorporarlos a la red de museos de Galicia.

Jorge Núñez, parte del departamento pedagógico del centro durante 20 años, evoca cómo propuso "trasladar la actividad a los desaprovechados espacios expositivos del Ayuntamiento, pero la actitud de la empresa parecía el gran problema". Este febrero, la compañía mantenía su "voluntad" de que las obras se mantuviesen "prioritariamente en A Coruña", y se mostraba abierta a contactos con la Xunta y el Concello para "llegar a un acuerdo". El edil de Cultura, Jesús Celemín, aseguró entonces que se estaba trabajando en las conversaciones, pero por el momento no hay avances. De igual manera, los intentos pasados también fueron infructuosos. Un mes después del cierre, Marea propuso la cesión gratuita del centro para su gestión a través de Emalcsa, pero Naturgy rechazó la propuesta, y tampoco cristalizó la idea de pagar un alquiler por el edificio.

Marea Atlántica criticó ayer que "pasado un año, el área de Cultura no se movió para intentar recuperar el MAC o impulsar una alternativa". Dictaminó que "Celemín está encerrado en el despacho, sin contacto ninguno con el sector", y anunció que llevará al Pleno "una batería de preguntas para conocer de primera mano la situación" y "las intenciones" del Ayuntamiento.