Concello y grupos de la oposición lamentan la expedición del Fuenlabrada a A Coruña

El Concello de A Coruña pedirá explicaciones a "la Liga, Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol por consentir viajar" al Fuenlabrada a A Coruña cuando "presuntamente, el pasado sábado, se detectaron varios casos de Covid" en el equipo, según informó ayer el Ayuntamiento a través de un comunicado.



El Gobierno local entiende que "no se puede poner en riesgo la salud pública de una ciudad que lleva meses combatiendo una pandemia, que aún no está controlada y que provocó en este país cerca de 30.000 muertos". En su comunicado, el Concello apunta también que "nunca se debió disputar la jornada" de Segunda División.



La situación provocada por la expedición del equipo madrileño hasta A Coruña para disputar un partido de fútbol que finalmente se ha suspendido ha desencadenado también reacciones en otros grupos municipales.



MAREA ATLÁNTICA



La Marea Atlántica ha denunciado la "enorme irresponsabilidad sanitaria" cometida este lunes por La Liga y la Federación al permitir el viaje del Fuenlabrada a A Coruña cuando ya existían sospechas de contagios de covid-19 y por "adulterar" la competición al suspender solo el partido que este equipo iba a disputar con el Deportivo.



En un comunicado, la Marea condena que se haya puesto "en riesgo" la salud de la ciudad de A Coruña y que se haya roto "el principio de igualdad" en la competición al cancelar solo el partido del R. C. Deportivo- C. F. Fuenlabrada en Riazor, mientras se jugaba el resto de la jornada.



"La liga, la Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes y el propio Fuenlabrada deberían dar explicaciones y asumir responsabilidades por la decisión de mantener su viaje a A Coruña a pesar de los indicios médicos", sostiene la Marea.



No puede entenderse tampoco, indican desde la formación, que la decisión de suspender el partido se tomara solo una hora antes de su inicio oficial, mientras el resto de los encuentros continuaban como si nada.



"Permitir que los equipos rivales jugaran sin la presión de conocer el marcador en Riazor fue una manera de adulterar la competición", indica la Marea, que insiste en que la jornada debió suspenderse por completo.



Asimismo, ha lamentado que el descenso a Segunda B del Deportivo es una "muy mala noticia" para A Coruña, y tendrá "graves consecuencias económicas".



Con todo, ha deseado una pronta recuperación a los jugadores y al cuerpo técnico del Fuenlabrada y han mostrado su apoyo a las medidas legales que el Deportivo ya anunció que tomará.





BNG



El Bloque también expresó anoche en redes sociales su desacuerdo con la situación provocada por la expedición deportiva del Fuenlabrada hasta A Coruña.





Que o ocorrido hoxe, a inxustiza do acontecido e a irresponsabilidade da Liga non fagan que caiamos na desesperanza.



Ánimo a todos e todas as deportivistas, pois #VOLTAREMOS! — BNG Comarca A Coruña (@BNG_comarcaAC) July 20, 2020