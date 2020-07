El Concello tomará "todas las medidas para depurar responsabilidades" por el viaje del Fuenlabrada a A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró esta mañana en rueda de prensa que el Concello "no descarta tomar todas las medidas posibles para que se depuren responsabilidades" por el viaje del Fuenlabrada a A Coruña, equipo en el que se han detectado ocho positivos de coronavirus.

Rey asegura que esta situación provoca "perjuicios sanitarios, pero también económicos", pues el hotel Finisterre, en el que se hospeda el Fuenlabrada y donde la plantilla hace la cuarentena, ha registrado cancelaciones en las últimas horas. La alcaldesa insiste en que "los futbolistas no son diferentes al resto de la población", por lo que no comprende que, "si el sábado ya hubo un positivo, por qué no se aisló a toda la plantilla". "Las normas tienen que ser iguales para todos", resume.

Inés Rey asegura que se enteró del brote, ayer por la tarde, "por la prensa". "Constituye un peligro y un riesgo para la salud pública", opina, a la vez que recuerda que A Coruña, hasta ahora sin positivos, "cumple a rajatabla los protocolos".

Se pregunta, además, "por qué no se aisló al equipo y por qué se permitió que viajaran". "No es comprensible que un equipo no cumpla la normativa sanitaria", señala, mientras muestra su "indignación y preocupación" por la situación. "¿Por qué viajaron antes de conocer el resultado de las PCR?", expone.

La alcaldesa habló esta mañana con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, para trasladarle su preocupación. Además, se está "investigando" si los jugadores pasearon por la ciudad, tras saber que sí utilizaron las instalaciones de La Solana. Inés Rey se preocupa también por la situación en la que se encuentran ahora "personal del hotel y las instalaciones deportivas, los conductores de los autobuses que llevaron al Fuenlabrada y todos los coruñeses".

REACCIONES

Además del Gobierno local, los grupos municipales han lamentado la sucesión de acontecimientos ocurridos por los al menos ocho casos positivos de Covid-19 en la expedición del Fuenlabrada a A Coruña que condujeron además a la suspensión del partido contra el Deportivo.

El Concello ya anunció anoche, como reiteró la alcaldesa esta mañana, que exigirá explicaciones a la Liga y la Federación de Fútbol. Tanto Marea Atlántica como el BNG y el PP se han manifestado en las últimas horas también para lamentar la situación desencadenada por el viaje de la expedición del Fuenlabrada a A Coruña.

La Xunta de Galicia también ha anunciado que exigirá explicaciones por lo ocurrido a Liga y Federación. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ya ha enviado sendas cartas al presidente de la Liga Nacional de Fútbol, Javier Tebas; al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al presidente del Club de Fútbol Fuenlabrada, Jonathan Praena; y a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, en relación al "problema sanitario" surgido por los casos positivos de futbolistas del Fuenlabrada desplazados a A Coruña para el partido de fútbol contra el Deportivo que finalmente fue aplazado.