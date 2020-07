Familias del Salgado Torres denuncian la supresión de una plaza de profesor en Infantil

La Xunta ha eliminado un aula del Salgado Torres, que perderá una tutora el próximo curso, por tener menos matrículas de las esperadas. Las familias exigen que continúe la docente para hacer el regreso de los alumnos de 5 años más llevadero

El curso todavía no ha comenzado, pero las familias de alumnos del colegio Salgado Torres ya alzan la voz para denunciar la supresión de una plaza de profesor en Educación Infantil. Así, una de las clases de niños de 5 años se despedirá de su tutora. La Xunta defiende que esta reestructuración se hace porque en el curso de 3 años "no se sobrepasa el número de 25 alumnos" matriculados, así que elimina un aula y traslada a una docente a otro centro.

"Los niños van a llegar a un edificio nuevo, sin su profesora y con el problema del Covid-19", denuncia una madre, Vanesa Pintos. Las familias se han unido para exigir que se mantenga al profesorado como hasta ahora, pues entienden que será necesario "que haya más docentes para controlar a los niños", ya que tendrán que mantener la distancia por el coronavirus.

Para las clases de 3 años, informa el propio colegio, se cubrieron 24 de 26 matrículas, por lo que la Xunta justifica que no se ha superado el límite de 25, establecido para configurar "Grupos de Convivencia Estable, según contempla el Protocolo elaborado por las consellerías de Educación y Sanidade para la adaptación a la situación del Covid-19". Según la planificación de la Administración autonómica, las aulas contarán con un máximo de 25 alumnos y sin ningún tipo de interacción con otros niños del centro. "En la etapa de Infantil de este centro habrá una unidad para 3 años, dos unidades para 4 años y dos unidades, para 5", detalla Educación.

En su comunicación a padres y madres afectados, el Salgado Torres informa de que "la pérdida de profesorado no solo afecta al alumnado de 5ºA, que se queda sin su tutora, sino que reduce considerablemente los apoyos a otras aulas, sobre todo en las circunstancias actuales y cuando es necesario establecer y llevar a cabo un protocolo frente al Covid-19". El equipo directivo ya ha manifestado su rechazo a esta decisión a la Inspección Educativa.

A las familias les preocupa, además, que los niños de 5 años tendrán que empezar en septiembre el curso con un tutor nuevo. "La recomendación de las administraciones es que los niños sigan el curso que viene con su tutor o tutora para minimizar el impacto que tuvo el confinamiento en ellos, pero en este caso, parece darles igual", resume una de las madres afectadas.

Vanesa Pintos recuerda que durante la cuarentena la labor de la profesora que tendrá que dejar el Salgado Torres fue "impagable". "Los niños la adoran. Está muy pendiente de ellos", señala. Con su adiós, el ciclo de Infantil pasará a tener seis profesores, cinco de ellos tutores y uno de apoyo para las cinco clases.

La Xunta defiende que se suprime el aula porque no se llega a los 25 alumnos matriculados, pero padres y madres insisten en que "es un colegio que sigue aceptando estudiantes durante el curso". "Seguramente se supere esa cifra", expone Pintos.

Las familias se preguntan, además, qué va a pasar en el inicio de curso al contar con un docente menos a cargo de sus hijos. "¿Qué va a pasar en septiembre? Los niños irán sin mascarilla y estarán todos juntos en una clase. ¿No será mejor dejar el aula abierta y dividirlos? Además, habrá un profesor menos", lamenta una madre.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos ya está reuniendo firmas para que la Xunta revierta la situación, aunque la Consellería de Educación es clara en su decisión: Si no se completa la oferta de matrículas, no es necesario mantener un aula abierta. "No queremos que nuestros niños se queden así", concluye Vanesa Pintos.