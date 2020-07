"Los tribunales dirán si es posible recuperar la casa Cornide"

El historiador Emilio Grandío dirigió el equipo encargado de la redacción de un informe histórico elaborado por el Instituto Cornide que detalla el proceso por el cual la casa Cornide termina en manos de la familia Franco. El escrito constituye una de las pruebas de las que el Concello se servirá para recuperar la casa para la titularidad pública, ya que evidencia irregularidades en su obtención.

¿Qué novedades incorpora el informe con respecto a otros datos publicados con anterioridad?

El tema de la puja se sabía, pero no de esta forma tan concreta. No se sabía tampoco lo de la rebaja del 1200% tres días después de su venta. Conocíamos el contenido de la carta de Ricardo Catoira, pero no sabíamos el recorrido del destinatario de la carta, el subsecretario de Hacienda, que había sido director general de Patrimonio dos años antes. Otra de las novedades es que el Ayuntamiento de A Coruña costea los arreglos de la casa hasta el año 1976.

¿Era habitual que el Ayuntamiento se hiciese cargo del mantenimiento de inmuebles de titularidad privada?

No sé si era habitual. pero en este caso, yo creo que no es legal. Conocido el contenido de la carta, le da mucho más cuerpo a la estrategia en la que participan muchas administraciones, no solo el Concello de A Coruña, sino administraciones de Hacienda, dirección general de Bellas Artes, casa Civil... confluyendo en el mismo objetivo.

Pasados tantos años desde su obtención, ¿es posible la recuperación del inmueble basándose en las irregularidades que detalla el informe?

Eso no lo podemos decir los historiadores, lo dirán juristas y tribunales si el Ayuntamiento sigue adelante con esta reivindicación. Desde la perspectiva del historiador, en el proceso de transición democrática no todo se arregla, pero eso no implica que pasado un tiempo no se puedan arreglar ciertas cosas que una sociedad democrática como la que tenemos no puede compartir. A nosotros se nos pidió buscar elementos que permitan entender qué ha pasado, desde una perspectiva de contextualización. Si el informe nos hubiera dado otros resultados, los habríamos puesto.

El informe delata que este proceso para otorgar la casa a Carmen Polo lo inicia Alfonso Molina al menos diez años antes de su salida a subasta.

Sí, la dirección general de Bellas Artes se queda con el edificio para construir el Conservatorio de música. Alfonso Molina va a intentar hablar con el Ministerio para que lo construya en otro lugar, y que el Ayuntamiento se quede con la casa. La cuestión es qué interés tiene el ayuntamiento en quedarse con ese edificio. Se aprueba la permuta en el Ayuntamiento y muere Alfonso Molina, llega Sergio Peñamaría del Llano, pero por lo que sabemos, el destino de la casa Cornide está enfocado desde hace tiempo, pero que parece que hay problemas para llevar a la casa a ese destino. Catoira cita ese destino en su carta, donde dice que se está buscando la mejor manera para entregarle el edificio a la señora.

La trama se extiende varios años en el tiempo.

Sí. Franco estaba por encima de todo. Puede llevar adelante un proceso que converjan varias administraciones hacia el fin que él quería. Hay una opacidad informativa total, característica de todas las dictaduras.

En el informe delata la implicación de Peñamaría del Llano, Alfonso Molina y Barrié de la Maza, figuras de relevancia en la ciudad que todavía tienen honores en esta. ¿Cómo debería actuar la memoria histórica en este caso?

Va a haber un informe dentro de pocos meses que decidirá la interpretación sobre ese tema. Yo creo que lo que es imposible de intentar comprender hoy en día es que esas personas actuaron dentro de un régimen con esas circunstancias. Hoy en día, posiblemente, no tengan que llevar esos reconocimientos, pero es una opinión personal. No todos los fascismo son iguales. Mussolini hizo viviendas sociales, eso no implica que tenga que ser reconocido por la democracia actual. Estos tres personajes hicieron cosas positivas por la ciudad, pero lo que se pone en juicio aquí es la línea roja entre democracia y dictadura, no las personas.

El edificio tuvo siempre vocación de uso público. ¿Cuál sería un posible uso si retornase a la titularidad pública?

Si eso llegase a ocurrir, lo lógico es que primero se cuide y se adecente, y yo personalmente creo que estaría bien que tuviese una representación en su interior del Instituto Cornide. Sería realzar la figura de José Cornide en un elemento simbólico de la ciudad, la casa donde vivió.