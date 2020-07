Falece Pepe Temprano, gaiteiro tradicional e defensor da pureza no folclore galego

Pepe Temprano, un dos gaiteiros tradicionais máis populares de Galicia, faleceu onte aos 80 anos. Foi un defensor da pureza na interpretación da música tradicional e fomentou a incorporación dos novos a este campo. Naceu no lugar de Pedrafurada, en Eirís, onde vivía toda a súa familia, varios de cuxos membros integraron o grupo folclórico Os Tempranos de Eirís, que acadou sona na primeira metade do século XX. O enterro é hoxe no cemiterio de Oza as 13.00 horas.

Pepe viviu a súa infancia acompañándolles a todas as festas nas que tocaban en lugares do municipio como Monelos, Eirís, As Xubias, a Granja Agrícola ou a propia cidade. Seu pai mesmo viaxou a Cuba nun tempo non que non era habitual facelo para deixar constancia da súa arte e seu tío Alejandro foi membro da tripulación do Juan Sebastián Elcano, a bordo do que deu a volta ao mundo interpretando folclore galego, xa que o buque-escola contaba co seu propio grupo.

Malia a forte influencia familiar, Pepe non comezou a tocar a gaita e o tambor ata os 16 anos por mor das dificultades que impuña a posguerra aos máis novos. Pouco despois ingresou nos Coros y Danzas de la Sección Femenina, formación coa que fixo a súa primeira xira en Castellón, e logo por Francia na que sería a súa primeira actuación no estranxeiro, a las que seguirían outras en Holanda, Canadá e México. Tamén participou en festivais por toda España e Portugal e no único certame de folclore que celebrou a OTI no 1975 en Bos Aires.

Ao entrar a traballar na Fábrica de Tabacos tamén o fixo no grupo de baile Lembranza, co que viaxou a Nova York, Washington e Nova Jersey e mesmo actuou no teatro da ONU e na catedral de San Patricio. En Nova York coñeceu ademais ao historiador coruñés Emilio González López, cuxa irmá Amalia era compañeira súa na Fábrica de Tabacos.

Cando se disolveu Coros y Danzas da Coruña, pasou con moitos dos seus integrantes ao grupo folclórico Eidos, co que viaxou por numerosos países de todo o mundo. A súa paixón pola música tradicional levoulle a crear unha gran colección de discos e instrumentos, así como outra de fotografías históricas. No ano 2017 recibiu a Medalla de Prata Marcial del Adalid da Real Academia Galega de Belas Artes en recoñecemento ao seu labor de conservación da cultura tradicional no terreo da música.