"La saga de Harry Potter tiene éxito porque valora el trabajo intelectual"

El actor Brontis Jodorowsky debía estar en A Coruña el pasado 14 de marzo para visitar La tienda que no debe ser nombrada, pero ese mismo día se declaró el estado de alarma por la pandemia. Ayer pudo cumplir su compromiso con este local dedicado al universo de Harry Potter y se encontró con seguidores llegados de toda España y Portugal que deseaban conocer en persona al intérprete de Nicolas Flamel en la película Animales Fantásticos 2.

En un mundo que en teoría camina hacia la racionalidad, ¿por qué tiene tanto éxito el género fantástico?

Para mí, la imaginación es tan necesaria para el ser humano como el aire y como el agua. El ser humano se define desde el inicio de su existencia por la creación de mitologías, sea la grecorromana, la india, la judeocristiana, la politeísta... porque en cierta manera estructura nuestro inconsciente. Un mundo exclusivamente racional sería un mundo de robots, pero hace falta un equilibrio, porque un mundo exclusivamente imaginativo estaría desconectado de la realidad.

¿Por qué el mundo de Harry Potter ha tenido tanto éxito?

Primero porque es una historia de niños, por lo que uno se identifica con su propia infancia, que es el momento en que uno aprende de la vida. Y segundo porque valora el trabajo intelectual además de la aventura, la fuerza, la astucia y la amistad. Los tres protagonistas estudian y todas sus aventuras son durante las vacaciones y los fines de semana. Muy rara vez faltan a clase y cuando no saben cómo resolver una situación van a la biblioteca y estudian, por lo que valoriza el trabajo escolar.

¿Pero son historias solo escritas para los niños?

No, cuando empezó este fenómeno, mis dos hijas estaban apasionadas leyendo los libros y me maravilló que lo hicieran. Al preparar mi papel de Nicolas Flamel releí el primer libro y me divertí muchísimo porque está muy bien escrito y es muy divertido, con una técnica literaria que anima a leer el siguiente episodio y además es bastante original como historia mágica.

¿Qué supuso para usted participar en 'Animales Fantásticos 2'?

Un gran placer y adentrarme en un mundo en el que tanto los libros como las películas valen tanto como los seguidores, ya que hay un universo de ellos, una comunidad que está muy apasionada por todo esto. Descubrí que estas obras impulsan la imaginación de los fans porque ellos mismos hacen sus propios guiones, imaginan su propia continuación de la historia y generan mucho intercambio entre ellos, por lo que es lo que más me gustó.

¿Le faltaba a la saga de Harry Potter una persona en el reparto con el apellido Jodorowsky?

No sé si les faltaba. Cuando hice el casting en Francia habían pasado ya más actores y el director, David Yates, nunca me habló de mi apellido ni de mi padre, por lo que creo que entonces no sabía quien es. Alguna gente después ha mencionado esta relación, pero realmente me eligieron porque les gustó mucho la prueba que hice.

¿Fue una experiencia satisfactoria la película?

Mucho. Todo el equipo tuvo una gentileza increíble y un profesionalismo absoluto. Todo el equipo, hasta los conductores, era el mismo de la primera película, por lo que había un espíritu de familia.

¿Seguirá su personaje en las próximas películas de la saga?

La única persona que puede contestar es J.K. Rowling, por lo que si lo quiere saber debe preguntarle a ella.