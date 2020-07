Alerta en el sector de congresos

La organización de congresos científico-sanitarios está en peligro. Lo advierte el Foro MICE, que recoge en un comunicado la prohibición de financiación farmacéutica para el desarrollo de estos actos. El Consorcio de Turismo asegura que sería "un golpe muy duro", aunque representantes del sector confían en que no sea una decisión definitiva y aún pueda modificarse

El sector de los congresos en A Coruña está en alerta. Y no solo por el Covid-19. El Foro MICE advierte de la posible desaparición de congresos científico-médicos por la prohibición de financiación de la formación continuada de los profesionales sanitarios por parte de la industria farmacéutica. Sin dinero, no hay congresos, y la ciudad perdería uno de sus puntos fuertes en el ámbito turístico. "Sería un golpe muy duro. Los congresos médicos representan el 75% de media del total de los congresos y la mayoría se financia con ayudas de la empresa farmacéutica", expone la gerente del Consorcio de Turismo, Lanzada Calatayud, que confía en que se reconsidere la decisión porque "todavía no es definitiva".

Eso es a lo que se aferra Paloma Orjales, de Orzán Congress: "Quiero pensar que no es definitivo y que lo analizarán más afondo". El Foro MICE ha apelado a la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica a la revisión de la prohibición de financiación de estos congresos por parte de la industria. "Y no es un tema solo de negocio de los congresos, esto afectaría a muchos sectores, como la calidad y formación de los profesionales sanitarios", lamenta.

Para A Coruña, señala Orjales, "es muy importante" mantener estos congresos médicos, que atraen a "mucha gente" a la ciudad. Calatayud recuerda, además, que la noticia llega "en plena creación de la Convention Bureau", una oficina para coordinar la captación de congresos. "He hablado con representantes de Organizadores Profesional de Congresos (OPC) y están preocupadísimos. La falta de financiación sería mortal para el segmento MICE", denuncia.

La gerente del Consorcio de Turismo informa de que "más del 80% de la facturación" de los OPC de A Coruña procede "de congresos médicos". De ahí su empeño por que no desaparezcan, como advierte el Foro MICE, que recoge "la necesidad de disponer de una rectificación de esta situación, para evitar así la desaparición de los congresos médicos".

La presidenta de OPC Galicia, Ana Trevisani, considera que "las consecuencias de que esto vaya adelante son devastadoras". Reconoce que "los congresos médicos se pagan con dinero de los laboratorios", pero apunta que el "presupuesto de Sanidad a nivel nacional no podría soportar, de ninguna manera, los miles de millones de euros que hacen falta para organizarlos".

Trevisani asegura que "hace años hubo abusos" en este tipo de actos, algo que, asegura, no ha vuelto a pasar. "Ahora hay un ente, FarmaIndustria, que regula el dinero que cada congreso puede recibir de cada laboratorio", informa.

La presidenta de OPC Galicia lamenta las "consecuencias sanitarias" que puede provocar esta decisión, pero también señala las económicas. "El 65% de los congresos son médicos. Este es un mundo que mueve a hoteles, recintos feriales, empresas de autobuses y restaurantes. El turismo de congresos es muy grande", detalla, a la vez que apunta que "en 2019, hubo 400.000 personas que fueron a Galicia dentro del turismo MICE".