La Casa de las Ciencias reabre las visitas a su Planetario

La Casa de las Ciencias reanudó ayer su actividad aunque a medio gas, ya que solo está disponible para el público el Planetario. Las circunstancias sanitarias provocadas por el coronavirus, que limitan la interactividad por el riesgo de contagio, han limitado a este espacio las actividades del museo, que puso en funcionamiento de nuevo sus proyecciones a las 11.00 horas con el filme Da Terra ao universo. El centro realiza además otras tres cada día, a las 13.00, 17.00 y 19.00 horas. Los asistentes deben ser mayores de cuatro años e ir equipados con su propia mascarilla sin válvula exhalatoria, que no pueden quitarse durante toda la visita.

"Es obligatoria, hay que traerla de casa y no se puede sacar en ningún momento", explicó ayer el director de la Casa de las Ciencias, Marcos Pérez, en declaraciones a una emisora local. El responsable indicó que " durante unos meses nos vamos a tener que acostumbrar a museos en los que no se puede tocar, del mismo modo que nos acostumbramos a fiestas en las que no se puede bailar y a familiares a los que no podemos abrazar" ya que, aunque "la esencia de estos museos es la interactividad" en estos momentos esta no es aconsejable. Reconoció que "son circunstancias dramáticas" pero que se trata de una medida "temporal", al igual que los nuevos procedimientos para acceder al centro. Para controlar el aforo, los interesados en acudir tienen que hacer una reserva previa a través de la web, y abonar las entradas una vez lleguen al museo.