'O norte non para' aplaza su último concierto y el festival 'Verán Sonoro' anula su cartel

El festival O norte non para continúa con sus cancelaciones. Tras el anuncio del aplazamiento del concierto de Coque Malla al 13 de septiembre, el ciclo musical pospuso ayer el directo de León Benavente, que iba a tocar este viernes en Palexco. La promotora del evento, Rababiero Promocións Artísticas, atribuye la decisión "a las nuevas circunstancias que estamos viviendo en la ciudad con los nuevos casos de Covid-19", especialmente mediáticos a raíz del brote importado por el Fuenlabrada. La dirección del festival indica que "pese a cumplir con todos los requisitos de seguridad exigidos", la actuación se aplazará a una nueva fecha todavía en estudio, que se realizará según afirman "al aire libre".

Dentro del programa musical figuraba también el ex de los Ronaldos, que afirmó en sus redes no compartir la medida, aunque sí respetarla. "Acabo de comprobar en los conciertos que no hay sitio más seguro donde se cumplan a rajatabla las medidas" que un directo, dijo el músico. La actuación de mañana de Alejo Stivel, que también se incluía en el ciclo, aparece como aplazado en las páginas para la compra de tiques.

O norte non para se presentaba como el primer festival de música y humor confirmado en la ciudad tras la crisis del coronavirus. Le siguieron otros como el Verán Sonoro de Pelícano, que iba a comenzar mañana pero que también se ha anulado "debido a la situación epidemiológica actual". La promotora informa de que "próximamente se anunciarán las nuevas fechas de todos los conciertos que sea posible reprogramar", y que la devolución de las entradas se producirá a partir del próximo lunes. En el cartel estaban, entre otros, Rulo y la Contrabanda, Beret, Revólver y M-Clan.