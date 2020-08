Un Noroeste reducido y para gustos

El festival Noroeste Estrella Galicia A Coruña 2020 llega a su edición número 34 con un formato reducido en el que hay 16 grupos ya confirmados. Y en la que se rendirá homenaje a los recientemente fallecidos Nonito Pereira, con un escenario instalado en la plaza de María Pita, y Jaime Manso, que tendrá su palco en el parque de Santa Margarita. Con este gesto, el Concello quiere recordar a dos personas que son indisociables de la historia musical de la ciudad. El primero, como programador y creador de esta cita veraniega y, el segundo, como descubridor de grupos y formador del gusto musical de varias generaciones de jóvenes que se criaron yendo a su tienda, Portobello, y guiándose por sus recomendaciones.

En el cartel de este año, sin estrellas internacionales y sin escenario en la playa de Riazor, estará en María Pita, el viernes, 7 de agosto, a las 20.00 horas Cloaca, el dúo formado por Bento Carroña y Rata Ray, que ofrece una mezcla de música garage, punk y surf. Tras ellos, tocará Triángulo de Amor Bizarro (María Pita, viernes, 7 de agosto, 22.30 horas), que presenta nuevo disco en estas fiestas, el que, según explican, es el trabajo que más les define. Es uno de los grupos más reivindicados de la escena independiente de los últimos diez años.

DL Blando, (parque de Santa Margarita, viernes 7 de agosto, 22.30 horas) es un MC del barrio coruñés de Katanga y es, según explican desde el festival, "uno de los máximos exponentes de la vertiente emo de la música urbana" nacional. Laura Lamontagne & Picoamperio actuarán el mismo día y en el mismo enclave, pero un poco antes, a las 20.00 horas, la suya es una propuesta que mezcla música medieval galaico-portuguesa con hip hop y poesía, tomando como referencia los versos de Martín Códax, Rosalía de Castro y Pessoa, entre otros.

Sara Sístole (María Pita, sábado 8 de agosto, 13.30 horas) es cantautora, es gallega y cuenta con un trabajo discográfico y, en su nuevo repertorio, ha añadido la trompeta en sus directos. Pardo (María Pita, sábado 8 de agosto, 20.00 horas) presentará su nuevo trabajo, Santa Cruz, que se publicará en noviembre. El cantautor coruñés suena a música americana, a blues y a balada. Para cerrar este segundo día de programación, se subirá al escenario de María Pita, a las 22.30 h. Víctor Coyote que, después de mezclar su rock con la música electrónica y con la tradición portuguesa, ahora abre sus puertas a la cumbia.

Allova (sábado 8 de agosto, 20.00 horas, escenario Jaime Manso) es un proyecto vanguardista de indie-electrónica, liderado por Alla Mikhaylova, cantante, pianista y compositora de origen ruso. Tras ella tocarán Moura e a Irmandade Ártabra (Santa Margarita, sábado 8 de agosto, 22.30 horas) es un grupo que parte del folk para hacer música psicodélica, y que estará acompañado por reconocidos músicas de la escena tradicional.

Zeltia e Irevire (María Pita, 9 de agosto, 13.30 horas) es un proyecto de "folk tribal" que mezcla composiciones en gallego e inglés. The Bo Derek's (María Pita, 9 de agosto, 20.00 h) es una banda de rock and roll de As Rías Baixas, que está en proceso de grabación de su segundo trabajo discográfico. La última banda que tocará en el escenario Nonito Pereira será la coruñesa Viuda Gómez e Hijos (domingo, 9 de agosto, 22.30 horas) que vuelve a girar antes de grabar el que será su nuevo disco Back on Stage/2020, que empezará en septiembre.

En el último día del festival, en el escenario Jaime Manso tocará Ataque Escampe (parque de Santa Margarita, 9 de agosto, 22.30 horas) que cuenta con nueva formación después de un año y medio de descanso y que presentará su nuevo trabajo discográfico, A Alma. Y antes, a las 20.00 horas, la veterana banda de reggae Bush Doctors, que cuenta ya con más de 25 años de experiencia sobre los escenarios.

Habrá también viveros musicales, en los que participarán Javier Becerra y Carolina Rubirosa, con Esto es Pop, (Santa Margarita, domingo, 9 de agosto, 12.30 h), un proyecto en el que los más pequeños descubren la historia de este estilo musical a través de sus grandes clásicos, y Lydia Botana, con De aquí para alá (Santa Margarita, sábado, 8 de agosto, 12.30 h), en el que les cuenta un cuento a los más pequeños que les lleva a descubrir las músicas y los bailes del mundo.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó este lunes en la presentación del festival, que habían decidido "mantener" los conciertos pero dando mayor protagonismo a las bandas gallegas y coruñesas que ya estaban en el cartel para evitar la movilidad y, de este modo, los contagios. "Es una oportunidad de retorno al origen y a las raíces del Noroeste", dijo la alcaldesa, en referencia al "apoyo al talento local".

Solo habrá 400 invitaciones disponibles para cada uno de los actos programados, la mascarilla será obligatoria así como la distancia de seguridad. Todos los conciertos serán gratuitos pero será necesario retirar las invitaciones antes a través de la página oficial del Noroeste o de Coruna-cultura.Sacatuentrada.es. La taquilla se abrirá mañana, 5 de agosto a las 10.00 horas para los conciertos del viernes, y al día siguiente para los del sábado y, el viernes, para los actos programados del domingo.

El programador del festival, Roberto de la Iglesia, adelantó -en la presentación del festival, que contó con la presencia de los familiares de Pereira y Manso- que habrá "pequeñas sorpresas" que se desvelarán "durante esta semana".

El director de Asuntos Corporativos de Corporación Hijos de Rivera, Antonio Viejo, remarcó que hacer un formato reducido, XS, es un "ejercicio de adaptación importantísimo para la ciudad. La cultura forma parte de la vertebración de la sociedad", explicó.