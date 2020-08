Los nuevos ases de la química

Cinco alumnos de los centros Eusebio da Guarda y Santa María del Mar copan las primeras posiciones de la Olimpiada Gallega de Química, que toma como referencia las mejores notas de la ABAU. Los tres mejores participarán en la Olimpiada Nacional

La Olimpiada Gallega de Química ya tiene, en su vigésimo séptima edición, a su plantel de ases. Una clasificación que se produce tras un proceso de selección tan inusual como los tiempos que corren, y que cuenta con cinco jóvenes de centros coruñeses copando las primeras plazas. Se trata de José Garay Bello y Cristina Álvarez García, del colegio Santa María del Mar, que obtuvieron la primera y la segunda posición, María Haua Belda y Marcial Seoane Casado, del Eusebio da Guarda, en tercer y cuarto puesto; y María Inmaculada Castaño Martínez, también de Santa María del Mar, en quinto lugar.

Una clasificación que, ante la imposibilidad de celebrar la Olimpiada Gallega de Química, fechada para el 13 de marzo y que finalmente fue cancelada ante el decreto del Estado de Alarma, tuvo que decidirse a través de las mejores notas de química del examen de ABAU. La Asociación de Químicos de Galicia, el Colegio Oficial de Químicos y la Xunta decidieron así que serían las cinco mejores notas las que determinarían los ganadores del certamen. Los tres mejores de cada demarcación universitaria podrán participar, además, en la Olimpiada Nacional de Química, que se celebrará vía online el próximo 16 de septiembre.

"Cuando nos dijeron que se cancelaba la Olimpiada Gallega, pensamos que todo el esfuerzo empleado desde el principio de curso iba a quedar en nada", relata la joven Cristina Álvarez, de Santa María del Mar. Al final, por suerte, no fue así. La recompensa al esfuerzo se refleja en sus notas en Química y Matemáticas, que le valieron la segunda posición en la demarcación de A Coruña y la clasificación en la Olimpiada Nacional.

"La clave es la constancia, aunque el confinamiento, en este caso, lo hizo un poco difícil", recuerda la joven, que estudiará Medicina el próximo año. Por suerte, la docencia telemática, que el centro ya empleaba ocasionalmente, impidió que el estrés del encierro afectase a sus calificaciones. Tanto ella como el resto de sus compañeros, así como los docentes que contribuyeron en el proceso, pueden estar contentos del resultado.

"Estamos muy orgullosos, tanto de su calidad como alumnos, como de las grandes personas que son", asegura su profesora de Química, Isabel Riveiro. No es la primera vez que los alumnos del centro se cuelan entre las primeras posiciones del certamen. En este caso, los de los clasificados son, además, algunos de los mejores expedientes académicos de Galicia. "Como profesora y licenciada en Química, da gusto ver su implicación y sus ganas en estos procesos. Mi pasión es la química, y verlos disfrutar y aprender es increíble", asegura.

"No me lo esperaba para nada", afirma la tercera clasificada, María Haua, del Eusebio da Guarda. Su relación con la Química se remonta al año pasado. "En primero de Bachiller se me atascó un poco, pero en segundo, al cambiarme de Instituto, me empezó a gustar más, le cogí cariño a raíz de como me la explicaban", explica ella.

A la convocatoria de marzo se apuntó sin pensarlo mucho y "para vivir la experiencia", aunque, asegura, apenas se preparó el examen, ya que la optativa de Química no le ponderaba para entrar en Gestión Industrial de Moda, la titulación en la que cursará estudios el curso que viene.

Para la Olimpiada Nacional, sin embargo, se empleará a fondo. "Este mes empezaré a revisar todo lo que dimos, a buscar mis puntos débiles y, si lo necesito, contaré con la colaboración de mis profesores. Ya que tengo la oportunidad, voy a aprovecharla".