"A Coruña fue la ciudad donde nacimos como banda, siempre será nuestra favorita"

De A Coruña al mundo. Y ahora, de vuelta. Triángulo de Amor Bizarro llevará el indie rock más ruidoso al escenario Nonito Pereira del Noroeste Estrella Galicia mañana a las 22.30 horas. Su bajista y cantante, Isa Cea, desgrana su nuevo trabajo y las claves de la nueva realidad post-Covid de sus directos.

Las entradas para su concierto se agotaron en cinco minutos. No es mala forma de volver.

Sí, la verdad. La gente tiene muchas ganas de conciertos, y ya en Madrid y Barcelona llenamos y es normal, hay pocas cosas todavía. Llevamos mucho tiempo encerrados en casa, hay que alimentar el espíritu.

Regresan al escenario del Noroeste. ¿Se toca mejor en casa?

Ya en su día tocamos en la playa. A Coruña fue la ciudad donde nacimos como banda, siempre va a ser nuestra ciudad favorita. Es una ciudad que nos lo facilitó todo, nos hace mucha ilusión tocar en escenarios con los nombres de Nonito Pereira y Jaime Manso. Para el grupo son figuras importantes, aprendimos mucho de ellos.

¿Cómo afrontan este Noroeste histórico, que ha vuelto a sus orígenes con un cartel más local?

Este será, sin duda, uno de los Noroestes más especiales, como está siendo cada uno de los conciertos que hacemos desde que terminó el confinamiento. Siempre con cabeza, hacemos uno aquí y otro allá, todo con las medidas más exigentes, con la seguridad de que todo va a estar controlado. En cada concierto que podemos hacer hay un trabajo enorme, tanto de los que tocamos como de los que acuden, que tienen que hacer también un esfuerzo. Cuando haces algo con ganas, se crea una atmósfera especial.

Presentan su disco más personal. Las circunstancias son también inusuales. ¿Es una oportunidad para conectar con el público de otra forma?

Sí, ojalá. Yo creo que al final, como sigue habiendo un sonido que está por encima de todo eso, que es el nuestro propio, lo que mola en un concierto es ir pasando de una cosa a otra: tiene que haber esa solidez, que el disco de repente muestre esa parte más íntima da mucho juego.

Es un disco melancólico. ¿Se veían venir la que se avecinaba?

Las cosas están un poco ahí en el ambiente, que esto está colapsando lo sabíamos todos desde hacía tiempo. Es como poner nombres a lo que se avecinaba, a cosas más etéreas: lo que nos protege no nos está protegiendo, lo que comemos no es comestible...son cosas que están ahí. La cabeza de quien lo escucha completa el mensaje. Con la realidad que vivimos, el mensaje se completa rápidamente.

El disco salió en pleno confinamiento. ¿En algún momento se plantearon no hacerlo, ante la imposibilidad de hacer gira o presentación?

No. No nos arrepentimos para nada, fue de las mejores cosas que pudimos hacer. Necesitábamos que la gente escuchara lo que llevamos trabajando tanto tiempo, si no es como si no hubieras hecho nada. La gente lo agradeció mucho, así lo vivimos. Por las redes sociales nos decían que estaba genial, que era una forma de pasar el tiempo cuando tuvimos que estar todos aislados, una manera de estar entretenidos y de pensar en algo más que en el fin del mundo. Lo sacamos porque hay que seguir para adelante, siempre.