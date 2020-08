No cabe una colilla más en las papeleras de la urbanización Valaire, en A Zapateira, de unas 700 viviendas. Rebosan todas de basura, tanta que los vecinos se han acostumbrado en las últimas semanas a ver por el suelo botellas de plástico, cajetillas de tabaco, envases de cartón, papeles, cristales. "Esto no es un asco, es lo siguiente", protesta una vecina, una de las primeras residentes en la zona, a la que se mudó hace 18 años, que cuenta que todos los días barre delante de su vivienda para despejarla de restos, maleza y malas hierbas. Dice que el abandono de la limpieza no se debe al confinamiento por la pandemia, que ya antes el servicio dejaba "mucho" que desear.

El Concello afirma que desconoce estas quejas, aunque la vecina asegura que ha trasladado su malestar a la administración local y recuerda que la alcaldesa, prometió cuando visitó A Zapateira que se mejorarían los servicios públicos en la zona. "Estamos dejados de la mano de Dios. Esta es la urbanización más sucia de la ciudad, con unas condiciones que ahora rozan lo insalubre. Yo pago un IBI alto por vivir aquí y estoy barriendo la acera cada día, algo que seguro que no hacen los que viven en las plazas del centro de la ciudad. Y aquí hay días en los que se ve que nadie viene a limpiar", denuncia la vecina.

El presidente de la asociación vecinal de A Zapateira, Juan Manuel Sánchez Albornoz, reconoce que el Concello "no está limpiando bien" y reclama mayor dedicación. "Suben los camiones, limpian, vacían contenedores y se van, pero no lo hacen todos los días. Hemos solicitado que se refuerce el servicio", señala. El área de Medio Ambiente avanza que enviará a un inspector a la zona para evaluar su estado.