La Policía Local desaloja un 'after' del Orzán en el que los clientes no llevaban mascarillas

La intervención realizada ayer por la Policía Local a primera hora de la mañana en los locales after hours para el control del cumplimiento de la normativa para impedir los contagios de coronavirus se saldó con el desalojo de los clientes del establecimiento La Tremenda, situado en la calle del Socorro y la denuncia a su responsable, así como a algunos de los clientes.

Según informó posteriormente el Concello, el local incumplía las medidas sanitarias y de seguridad implantadas en la hostelería para hacer frente a la Covid-19, ya que las personas que se hallaban en el interior no llevaban puestas mascarillas y no guardaban la distancia de seguridad. Los agentes de la Policía Local descubrieron además que el establecimiento carece de licencia para reproducir música o autorizar el baile, a lo que se une que no contaba con un control del acceso de los clientes.

Estos hechos llevaron a los policías a presentar tres denuncias al responsable del local y a varias de las personas que se hallaban en el mismo y no respetaban las disposiciones sobre el coronavirus. Los agentes se incautaron además de un arma blanca y de una cantidad de droga no especificada a dos clientes, mientras que una mujer fue trasladada a la comisaría para ser identificada, ya que se negó a hacerlo cuando se le requirió en el establecimiento.

La operación, en la que participaron 14 policías, tenía por finalidad comprobar que se cumplían las normas establecidas para evitar la propagación del virus, aunque los after hours ya han sido objeto de otras intervenciones de la Policía Local ante las continuas denuncias formuladas por los vecinos a causa de las molestias que les ocasionan.

En el caso de la zona de copas del Orzán, residentes en el barrio han presentado en el Concello en varias ocasiones quejas por el ruido generado por estos locales, así como por los altercados entre sus clientes, que permanecen en los establecimientos incluso hasta primera hora de la tarde tras haber abierto sus puertas de madrugada.

El 29 de septiembre de 2019 una actuación similar a la de ayer se desarrolló en dos locales del Orzán y uno de la calle del Tren, uno de los cuales fue desalojado, mientras que los otros dos fueron denunciados por superar el aforo y el volumen de la música permitidos, así como por la tenencia de estupefacientes.

En diciembre, Policía Local y Nacional colaboraron en la operación realizada en Oh Coruña, situada en O Portádego, a la que abrieron un expediente por funcionar como after hours sin licencia, así como por sufrir problemas de infraestructuras y de medidas contraincendios. También se identificó a 40 personas que se encontraban en el establecimiento, a algunas de las cuales se les incautaron drogas.