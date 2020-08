Gómez-Jurado echa de menos el pulpo coruñés

Las consecuencias de la pandemia afectan a todos, incluidos los famosos, como el popular escritor Juan Gómez-Jurado, que se lamenta en Twitter de no haber podido viajar a A Coruña, como hizo el año pasado, para disfrutar de la ciudad, a la que califica de "preciosa" y de su "pulpo á feira espectacular". El también periodista, que residió un tiempo en Santiago, señala que no viaja de vacaciones "por responsabilidad." pero su colega Sonsoles Ónega le consuela desde tierras gallegas con el envío de la imagen de una librería de Sanxenxo en cuyo escaparate se ve uno de sus libros, por lo que advierte: "No comeré pulpo, pero al menos estoy en espíritu".