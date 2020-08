Premio coruñés para el cielo de Utah

La imagen de la Vía Láctea premiada por el blog Capture the Atlas.

La imagen de la Vía Láctea premiada por el blog Capture the Atlas. // Julio Castro (cedida)

El fotógrafo coruñés Julio Castro lo ha vuelto a hacer. Esta vez, con una espectacular imagen de la Vía Láctea captada desde Utah que le ha hecho merecedor de un nuevo reconocimiento. Suya es una de las 25 imágenes escogidas como una de las mejores del camino de estrellas por el blog Capture the Atlas. Good Night Utah es el nombre la fotografía merecedora del reconocimiento, y Julio Castro, uno de los tres únicos españoles galardonados.

Todo empezó tras un viaje a la Costa Oeste americana que despertó su pasión por la fotografía de paisajes tanto nocturna como diurna. Desde entonces, no ha parado de formarse y los reconocimientos que se han ido sucediendo. El primer puesto que consiguió en la categoría de panorámicas de los International Photography Awards, la medalla de oro en la categoría de montaña del Trierenberg Super Circuit, la mención de honor en los Siena International Photo Awards, entre otras muchas distinciones, dan buena cuenta de la calidad de su trabajo. Y del talento de quien aprieta el botón, pese a no dedicarse a ello profesionalmente.

En el caso de Good Night Utah, la foto premiada, hay que remontarse a 2017, cuando se topó con un foro de montañeros que hablaban de un lugar donde había una serie de colinas de color blanco que, como recuerda, "parecían surcadas por olas de piedra". Tras cuatro horas de subida, con más de 1.000 metros de desnivel y 7 kilómetros de recorrido por una zona virgen de montaña, "sin saber lo que nos íbamos a encontrar", Julio Castro y su pareja se toparon con la, en efecto, impactante escena. "Me dio mucha pena no poder hacer fotografías al atardecer o a la noche, me prometí volver con equipo de acampada y poder quitarme la espinita", rememora.

Tuvieron que pasar dos años para cumplir esa promesa. En aquel lugar mágico pasaron tarde y noche. Good Night Utah es solo un producto de las muchas instantáneas que salieron de aquella jornada. Fue su composición la que hizo de esta la foto escogida. "Las colinas crean un círculo en conjunción con el arco de la Vía Láctea y con la ola de Roca que parece envolver la escena en dirección a mi pareja, que ejercía de modelo en el centro de la foto con una linterna", explica.

Aunque siempre es reconfortante recibir reconocimientos, la pandemia mundial ha dejado atrás los tiempos de expediciones fotográficas que Julio Castro realiza periódicamente para, como admite en su página web, "buscar esos paisajes que llenen de emoción tanto a mi cámara como a mí". El estado de alarma le obligó a cancelar su tercer viaje a la localización de la imagen, fechado inicialmente para marzo y pospuesto ahora para el año que viene, si, como aguarda, "la situación no se vuelve a torcer".

Aunque también ha tocado aplazar otros proyectos, como un taller práctico de fotografía en la montaña leonesa que finalmente se celebró la semana pasada, el fotógrafo no ha perdido el tiempo, ya que ha aprovechado el confinamiento para ponerse al día con tareas pendientes, como el rediseño de su página web, la promoción de sus videotutoriales y las entrevistas que realizó en su canal de YouTube a algunos compañeros de profesión.

Su mayor anhelo, sin embargo, es el de volver pronto a la carretera, aunque para ello tenga que reformularse y apostar por la proximidad. "Espero que la situación vaya mejorando y se pueda empezar a viajar al extranjero con seguridad. Esta temporada estoy visitando lugares cercanos que tenía pendientes", añade.