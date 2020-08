La pandemia, tras el objetivo

La sede coruñesa de Afundación inaugurará en otoño una exposición con la visión de fotoperiodistas gallegos sobre la pandemia. Durante el confinamiento, intentaron difundir su trabajo en redes sociales y, ahora, sus instantáneas se convertirán en un álbum sobre el silencio y la lucha de los sanitarios

El fotoperiodismo suele ser acción y cercanía, meter la cámara en el centro del huracán para mostrar la realidad congelada, pero puede ser también silencio y ausencia. La sede coruñesa de Afundación prepara para este otoño la exposición Galicia en vilo, con imágenes que fotoperiodistas gallegos han realizado durante el confinamiento. El coordinador de la muestra es el fotoperiodista Miguel Riopa, que profundiza en "el momento histórico" derivado del coronavirus.

"Afundación potencia un trabajo que estábamos realizando una serie de fotoperiodistas gallegos desde el inicio de la pandemia, que tratábamos de difundir en redes sociales lo que estábamos haciendo", relata Riopa. Cuenta que, como profesionales, contaron con "libertad" para poder informar y para poder fotografiar las imágenes de calles vacías, a pesar del confinamiento, pero sí que echaron de menos "acceso" a aquellos lugares en los que estaban muchas de las historias, como hospitales y residencias, aunque alguno de ellos, sí que pudo introducir su cámara en centros sanitarios para dejar constancia del sacrificio de los servicios médicos en un tiempo en el que no se sabía cómo hace frente al virus.

"Queremos dar visibilidad a algo que, queramos o no, va a ser historia. A partir de este momento, probablemente, cambien muchas cosas en nuestras vidas", explica Riopa, eso sí, dando cada uno su visión más personal y mostrando la repercusión que la irrupción de la pandemia ha tenido en la sociedad.

Así que, tras su objetivo, se centraron en el trabajo, en las calles vacías, en los sanitarios, en los cambios en la manera de vivir y de relacionarse en el día a día, en las fiestas en los balcones y la libertad restringida. "No queríamos olvidarnos nunca del trabajo de los sanitarios, que es muy duro y en el que no nos fijábamos. Cuando hay algo que nos golpea desde la base y no sabemos cómo reaccionar, nos damos cuenta de su importancia", relata Riopa, que incide en que, además de los seis fotoperiodistas que iniciaron el proyecto participarán en la muestra otros cinco profesionales más, que aportarán su visión de la pandemia. "Tuvimos libertad para hacer lo que la sociedad demandaba, pero no acceso, porque hubo cerrazón de las administraciones, que no nos permitieron documentar algo histórico y eso es algo que echamos de menos", lamenta.