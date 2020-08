Aguja, hilo y amor por las buenas letras

Pila Martínez, costurera de profesión, ha decidido compaginar su oficio con su otra gran pasión, la música. Actualmente, y debido a que el confinamiento y la crisis sanitaria frustraron sus primeras actuaciones sobre los escenarios, se encuentra inmersa en la preparación de su primer disco. Se trata de un CD de versiones en el que conjuga tango, ritmos brasileños e italianos y música bailable, un proyecto en el que se ha empleado a fondo y con el que quiere dejar su impronta y hacer un homenaje a los grandes compositores y a su amor por la buenas letras

Nunca es tarde para iniciarse en lo que a uno, de verdad, le apasiona. Que se lo pregunten, sino, a Pila Martínez. Después de toda una vida dedicada a las agujas, y 15 años a sus espaldas tras el mostrador de La Talla, su negocio de arreglos en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Oza, la coruñesa ha decidido cambiar el ovillo y las tijeras por el micrófono y probar suerte en el mundo de la canción. Con su voz grave como herramienta y su carisma como su mayor fortaleza, Pila Martínez tenía pensado debutar como solista el 25 de marzo.

El confinamiento frustró esa primera actuación, pero no sus ganas de probarse en ese sector en el que, más joven, ya había hecho sus pinitos y comprobado sus destrezas. No ha sido hasta ahora, sin embargo, cuando ha decidido implicarse en ello a fondo. "Ahora me veo en el momento más adecuado de voz, porque tengo claro lo que quiero cantar y por dónde quiero ir", afirma, contundente. En la canción y en la costura, ella es su propia jefa. "Me gusta supervisarlo todo y tenerlo todo de mi mano. Aunque tuviera 20 empleados, estaría siempre atenta a todo lo que se hace", afirma.

El segundo paso, tras comprobar que las piezas a las que realmente le apetecía poner voz, iban saliendo, fue comprar un equipo de sonido de cara a preparar las actuaciones que finalmente pillaron a Pila y a todo el país en cuarentena. Ahora, ante la incertidumbre de la situación para el suyo y todos los gremios, se limita a trabajar duro y trata de no hacerse expectativas irreales para los tiempos que corren.

"Ahora no pienso en actuaciones, porque no están las cosas como para que las haya. Si vienen, bien, pero no estoy obcecada en ello", asegura ella. Ya que las bodas, bautizos, comuniones (en las que ya se ha estrenado) y otras celebraciones tendrán que esperar, Pila Martínez concentra sus energías en la preparación de su primer disco de versiones, que confía en tener a punto al finalizar el verano y en cuya preparación no escatima. "En verano terminaremos de mezclarlo. El músico coruñés Antonio José Rego Gaute está colaborando conmigo. Incluso me ha regalado una composición para que cante, con música y letra originales", relata.

Su prioridad ahora, confiesa, es la de imprimir su personalidad en cada una de las versiones escogidas para el disco, algo que, revela, no siempre es sencillo. "Desde que empiezo a preparar una canción, hasta que termino, hay una evolución. No me vale con leer la letra de una Tablet", asevera.

Pila Martínez se esfuerza por dejar su impronta en la interpretación, la entonación y la comunicación de las letras, más que en centrarse en florituras vocales. "La canción va creciendo en uno", expresa. Si algo quiere dejar claro es que lo que ella canta, lo hace por algo. Que siempre hay un mensaje en las letras que ella escoge. "A veces una sola frase me hace engancharme a una canción, la añado a mi ser. La tónica que siempre quise seguir es la de cantar canciones que lleven dentro algo contundente", añade.

Aunque tiene muy claro lo que sí y lo que no, Pila Martínez asegura que todavía está experimentando y, de algún modo, reconociéndose en varios terrenos. En su nueva vertiente profesional se topó con el tango, estilo que desconocía por completo y en el que la potencia de las letras la atrapó enseguida. "En el disco añado los tres mejores tangos que se han escrito en la historia de la música: Malena, Cambalache y Las Cuarenta. Son letras que, aún a día de hoy, tienen vigencia", apunta.

Y porque no solo del clásico argentino vive Pila Martínez, la cantante deja que los ritmos brasileños, italianos y latinoamericanos se mezclen entre las composiciones elegidas. "Quería hacer algo personal, distinto a lo que te piden los locales hoy en día en Galicia, más tirando a bachata", simplifica ella.

Pero por encima de todo, si hay un objetivo primordial que Pila Martínez persigue con la cuidadosa elección de su repertorio, el trabajado recorrido de las composiciones que ensaya y la pasión con la que interpreta las piezas, es el de hacer un homenaje a los grandes compositores, "y de dar testimonio del amor que siento por las buenas letras".