La aplicación móvil de la ORA mantiene su gratuidad pese al cambio de empresa gestora

El Concello informó ayer de que el cambio de empresa gestora de la aplicación móvil de la ORA no supondrá el pago de una comisión por su uso, a pesar de que la nueva responsable del servicio, EasyPark, aplica un 10% de recargo al abonar las tarifas de aparcamiento en otras localidades, entre ellas Oleiros.

La concesionaria de la ORA en A Coruña, Setex-Aparki, implantó al inicio de su contrato una aplicación móvil para el pago que pertenecía a E-Park, compañía de su mismo grupo, y en aquel momento pretendió implantar una comisión por el uso del servicio, aunque el Gobierno local de Marea Atlántica consiguió que no se hiciera efectivo con el argumento de que no figuraba en la licitación del contrato. La empresa anunció en aquel momento que no cobraría comisión, pero no renunció de forma rotunda a hacerlo en el futuro.

EasyPark llegó en enero a un acuerdo con Setex-Aparki para la compra de E-Park, de forma que quienes ahora desean disponer de la aplicación para pagar la hora con el teléfono móvil reciben la información de que deben descargarse la de la nueva propietaria de la empresa.