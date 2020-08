Condenada una camarera que golpeó, tiró del pelo y arañó a una mujer por el control de un televisor

La entonces camarera de un bar de la zona de Cuatro Caminos deberá abonar 360 euros de multa por un delito leve de lesiones al haber golpeado a una mujer en ese establecimiento durante una discusión por el control del mando a distancia del televisor, ya que pretendía ver en el mismo unas canciones. La agresora también tiró del pelo y arañó en una mano a la víctima, a la que además rompió el jersey, según detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, que confirma la emitida en su día por el Juzgado de Instrucción número 3.

Los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2019 y la agredida sufrió lesiones que precisaron del transcurso de siete días para que curasen, aunque no sufre secuelas de las mismas. La acusada fue condenada en primera instancia a una pena de dos meses, con una multa de 6 euros al día, pero decidió apelar al considerar que hubo en error en la valoración de la prueba. También solicitó la rebaja de la pena de multa con el argumento de que su capacidad económica no le permite pagarla, ya que está en paro y no percibe ninguna prestación.

La sentencia de la Audiencia advierte que la apelación no supone un nuevo juicio y que solo podría modificarse el fallo si se hubieran omitido pruebas o apareciesen otras nuevas, así como porque el juez no hubiese tenido en cuenta algunos hechos. Pero la sentencia rechaza que se produzca cualquiera de esas situaciones y considera que el Juzgado de Instrucción "apreció razonadamente" las declaraciones de la denunciante y la denunciada, así como las de los testigos, por lo que entiende que no hubo "incorrección alguna en la regla de juicio que condujo a la concreta afirmación de culpabilidad". Para el magistrado, en esta apelación "solo se cuestiona la credibilidad de la denunciante", a lo que añade que la argumentación de la primera sentencia "se pretende sustituir por una interpretación subjetiva e interesada de la parte".

En cuanto a la pena impuesta, la califica de "perfectamente proporcionada" a los daños causados y sobre la cuantía de la multa dice que es "normal" para situaciones "que no sean de miseria o indigencia absoluta", y añade que la condenada no certificó que no perciba ningún ingreso en la actualidad.