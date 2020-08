Marea Atlántica reclama a la Xunta y al Concello una vuelta al cole "con garantías"

Marea Atlántica ha demandado a la Xunta de Galicia y al Gobierno local "más implicación" de cara a asegurar un inicio del curso lo más seguro posible para los miembros de la comunidad educativa. La formación reclama a ambos organismos que colaboren y se coordinen para asegurar "un septiembre con garantías" para todos los implicados, desde profesores y alumnos hasta familias. Marea Atlántica denuncia que, a menos de un mes del inicio del curso, los centros no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a la situación de excepcionalidad en la que se verá envuelto el regreso a las aulas, de modo que son las AMPA, el profesorado y los equipos directivos los que tienen que "asumir la responsabilidad que le corresponde a las administraciones". La formación lamenta que el protocolo a seguir propuesto por la Xunta se diseñó "sin contar con el profesorado o los representantes de las familias". Así lo ha denunciado la concelleira del grupo municipal, Silvia Cameán, que aseguró que "no se habilitan nuevos espacios, ni se contrata personal docente ni de limpieza, y la ratio del alumnado sigue siendo alta para mantener las distancias de seguridad", algo que, consideró, "no es de recibo". La formación instó además al Gobierno municipal a poner en marcha mecanismos para que los niños y niñas beneficiarias de las becas comedor "no se queden fuera" ante la exigencia de reducción de aforos en comedores escolares.