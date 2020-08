Coronavirus en Galicia | Sanidade mantiene las restricciones en la comarca de A Coruña sin limitar la movilidad

La Xunta mantiene las restricciones impuestas en el área coruñesa para contener el aumento de casos de coronavirus, sin endurecerlas por ahora con medidas como la limitación de la movilidad de sus habitantes con el cierre de la entrada y salida en los concellos afectados, según ha comunicado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, los alcaldes del área metropolitana. La evolución futura del virus en el área determinará, en todo caso, si se aplican restricciones de la movilidad en próximos días.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, en siete días, el comité técnico se volverá a reunir para ver si endurece o flexibiliza estas medidas, según avance la situación epidemiológica.

Sanidade ha comunicado a los ayuntamientos la necesidad de extremar los controles sobre las actividades reguladas, como la hostelería y el comercio, para que se cumplan las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas, que se eviten las aglomeraciones. Para ello, pide la colaboración de las policías locales para el control de la hostelería, donde, como en el resto de actividades, el aforo sigue limitado al 50%. Feijóo, en su intervención, instó también a la Delegación del Gobierno a que sea "proactiva" en el cumplimiento de las restricciones.

Otras medidas que continúan activas son la prohibición de entradas, salidas o visitas a centros de mayores y de dependencia, y el límite de las reuniones a un máximo de diez personas en caso de que no convivan. Se ha limitado también el acceso de visitas a centros hospitalarios en toda el área sanitaria de A Coruña.

El plan de control del Covid pasa también por el incremento de las pruebas diagnósticas, para la pronta detección de los contagios, su aislamiento y el seguimiento de los contactos estrechos de esas personas. Feijóo ha explicado que el comité está estudiando otras medidas, como prohibir fumar en la calle, cuando no se garantice la distancia de seguridad. Una medida que se extendería a toda Galicia, y está sobre la mesa la puesta en marcha de PCR aleatorios y también en sectores como el de las cuidadoras, que están en contacto con grupos de riesgo.

Feijóo ha hecho un llamamiento a los jóvenes, para que no se conviertan en "factores de transmisión" y para que se protejan y se cuiden para evitar la expansión del virus. "Estamos preocupados por el área sanitaria y de la ciudad porque no se están cumpliendo las medidas y hay un nivel de relajación impropio de un pueblo tan sensato como el gallego", ha lamentado Feijóo, que ha adelantado que no les "temblará la mano" si hay que tomar medidas como la restricción de la movilidad.

Tras esta reunión, Feijóo ha aclarado que se está estudiando la ampliación de la limitación del ocio nocturno más allá de los concellos de A Coruña, Arteixo, Oleiros, Cambre y Culleredo.

Las cifras en A Coruña, según ha explicado Feijóo, es "preocupante".

(seguirá ampliación)