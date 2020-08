Concentración en repulsa por el asesinato machista de Cádiz

| La Corporación municipal de A Coruña se concentró ayer a las puertas del palacio municipal de María Pita en repulsa por el asesinato machista ocurrido en Cádiz. María García (Marea Atlántica), Rosa Gallego (PP), Yoya Neira (PSOE), Avia Veira (BNG) y Mónica Martínez (no adscrita) encabezaron la concentración y portaron una pancarta violeta que rezaba: Contra as violencias machistas. Los representantes locales guardaron un minuto de silencio en memoria de la mujer de 44 años víctima de un asesinato por violencia de género en La Línea de la Concepción presuntamente a manos de su pareja sentimental, un hombre de 42 años, contra el que había interpuesto varias denuncias y contra el que no constaba ninguna orden de alejamiento.