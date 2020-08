"En este momento no están sobre la mesa medidas más restrictivas para la ciudad"

¿Cómo se explica un incremento tan notable del número de contagios en la ciudad y el área metropolitana en los últimos días?

Nos remitimos a la información que se nos traslada por la Consellería de Sanidade, que nos habla de la existencia de transmisión comunitaria y de una incidencia importante del virus en personas jóvenes, así como de contagios en situaciones de ocio y en playas, además de la falta de medidas de protección, aunque sin especificar mucho más.

¿Se ha relajado la población en cuanto a la prevención?

Es evidente que teníamos que estar preparados para algún rebrote en un momento determinado y puede ser que esos contagios de carácter comunitario se hayan visto favorecidos con el aumento de la movilidad, pero creo que en general el cumplimiento de las normas ha sido ejemplar en A Coruña. Hemos tomado medidas desde el primer momento, como el control del aforo de las playas, y cuando la Xunta prohibió el botellón nosotros ya lo habíamos prohibido en la ciudad, por lo que había una serie de medidas dirigidas a evitar los contagios. Pero creo que más que buscar culpables lo que tenemos que hacer es intentar entre todos contener el brote, recordar lo importantes que son las medidas de autoprotección y continuar con lo que estábamos haciendo.

¿Tiene el Concello datos sobre que haya una mayor incidencia del virus en determinadas zonas ?

No, nos dan datos genéricos. A nosotros se nos facilita el número de contagios en función del padrón y por lo tanto desconocemos más datos.

¿Se planteó en algún momento en las reuniones entre los alcaldes y la Consellería de Sanidade la posibilidad de cerrar la ciudad o el área metropolitana?

En ningún momento se planteó eso ni se puso sobre la mesa. Evidentemente, todos somos conscientes de que si no conseguimos detener el brote y la situación empeora muchísimo habría que tomar medidas más restrictivas, pero en este momento no están sobre la mesa.

¿Tampoco se habló de cerrar una zona concreta de la ciudad?

No, las medidas son las que están recogidas en el Diario Oficial de Galicia con el objetivo de contener el brote, pero a nadie se le escapa que en el caso de que el nivel de contagios suba de una forma exponencial, habría que tomar otras medidas.

Estos días corrieron bulos que hablaban de un inminente cierre de la ciudad. ¿Hay malestar en el Gobierno local por esas informaciones falsas?

Yo creo que hay malestar en la población con los bulos, que lo que hacen es alarmar innecesariamente a la gente con temas tan sensibles. Tenemos todos que tener cierta responsabilidad y no difundir informaciones que no estén contrastadas y no vengan a través de canales oficiales. Durante el confinamiento algo tuvimos que aprender de aquellos mensajes catastrofistas que se enviaban de forma reiterada a través de las redes sociales. Como ciudadana me duelen este tipo de mensajes que en nada ayudan al objetivo común que tenemos, que es la contención del brote.

¿Qué le parece el llamamiento del presidente de la Xunta a los alcaldes para que refuercen el control mediante las policías locales?

Los ayuntamientos hemos dado buen ejemplo de cumplimiento durante el confinamiento, la desescalada y ahora mismo. Hemos estado siempre a disposición de las administraciones competentes, por lo que no se nos puede achacar dejadez en nuestras funciones, relajo o falta de colaboración, sino todo lo contrario. Pero creo que el presidente de Feijóo no quiso echarnos una reprimenda porque siempre hemos cumplido las recomendaciones que se nos daban y así lo vamos a seguir haciendo.

La Asociación Profesional de la Policía Local informó a este periódico de que el dispositivo municipal de control no es ni la mitad de los 70 agentes que anunció el Gobierno local.

La Policía Local trabaja de una manera muy profesional y lo ha hecho durante todos estos meses y lo va a seguir haciendo.

Pero quizás no se ve una presión policial en la calle a los infractores de las normas a través de multas y eso puede haber contribuido al relajamiento.

En los últimos días hemos incoado multitud de expedientes, pero no podemos poner un policía detrás de cada persona, por lo que hago un llamamiento a la responsabilidad. Los coruñeses han demostrado en los últimos meses que saben ser responsables y sé que lo van a seguir siendo.