Hacia la nueva ciudad sin humo

A Coruña, desde ayer, espacio sin humo. Fumar en terrazas o por la calle es historia a menos que una distancia mínima de dos metros lo permita, algo casi imposible en las calles y plazas más concurridas de la ciudad. La plaza de Lugo era ayer, primer día en vigor de la nueva norma, ejemplo de ello. Un amplio dispositivo de la Policía local, que no escatimó en efectivos, velaba en la zona por el cumplimiento de esa norma y la del uso obligatorio de la mascarilla. Los últimos datos evidencian que este punto aún se les resiste a muchos: desde el 20 de julio, cuando entró en vigor la obligatoriedad de la mascarilla en la vía pública, hasta el turno de mañana de ayer, los agentes municipales han dispensado 172 denuncias. Hasta el domingo eran 80, por lo que en solo tres días y medio, las propuestas de sanciones, de 100 euros, se duplicaron con 92 más.

La jornada se saldó con algún aviso a aquellos que todavía aprovechaban un descanso para fumar, con multas, en algunos casos, a personas sin mascarilla o con ella bajada e incluso con una detención a un joven que discutió a los agentes la pertinencia de la denuncia.

Para las autoridades, se trata de medidas ajustadas a la gravedad de la situación y el aumento de casos. Unas cifras que traen, a muchos, reminiscencias de un marzo que hay quien prefiere olvidar. Los ciudadanos, sin embargo, acogen la norma de forma dispar. "Es normal, me arrimé aquí a fumar y me dieron un aviso, estoy solo pero siempre pasa gente", cuenta un ciudadano.

Otros dudan de la proporcionalidad de las actuaciones. Es el caso de Francisco Rodríguez, que considera como un "atropello" lo que le ocurrió ayer cuando cruzaba la plaza. "Me bajé la mascarilla un momento para ponerme las gafas y mirar el mapa en el móvil, estaba buscando una calle. Me pusieron una multa de 100 euros", explica. El hombre, que asegura que presentará alegaciones, se pregunta, dadas las circunstancias, cómo tendrá que proceder en ocasiones futuras. "Si no me pongo las gafas, no veo de cerca el mapa. Si me subo la mascarilla, se me empañan. Me la bajé un momento, dijeron que tenían que denunciarme porque en ese instante me crucé con dos personas", lamenta.

Opiniones hay para todos los gustos. Para Daniel Sáenz, administrativo coruñés afincado en Barcelona, cabe más de una explicación al coto al tabaco. "Se puede suponer que como sienta mal y puede provocar enfermedades respiratorias, prohibirlo puede ayudar, pero no sé si el tema del humo influirá en los contagios", reflexiona. Él mismo, fumador, no sabe cómo se enfrentará a la nueva norma en su día a día, aunque asegura que, guste o no, lo que toca ahora es asumir: "Habrá que venir fumado de casa. Con cierta resignación, a los fumadores nos toca acatar".

Los fumadores, en general, aceptan la nueva regulación con deportividad y asumen que es lo que toca. Para Marcos Louzán, que se considera a sí mismo fumador ocasional, no cabe duda. "Todo lo que sea evitar expandir el virus me parece bien. A todos nos fastidia llevar la mascarilla y estar sujetos a ciertas limitaciones, pero o colaboramos entre todos, o esto se nos va de las manos otra vez".

Gema López, estudiante y no fumadora, se muestra, por el contrario, algo más escéptica con la norma. Aunque, admite, prefiere estar sentada en una terraza sin el molesto humo de otras mesas en la cara, empatiza con la situación de los fumadores en el nuevo escenario. "Para los fumadores va a ser peor, está claro. A las terrazas irá muchísima menos gente, porque muchos de los que preferían terraza eran fumadores. No sé si ayudará o no a que el virus no se propague, pero si ayuda, me parece bien", asegura. Su compañera, Tania Campello, comparte su visión. "Lo que sea con tal de que bajen los contagios, pero los fumadores estarán más agobiados. Igual dejan incluso de bajar a tomar algo", juzga.

Controles el fin de semana

La Guardia Civil y la Policía Nacional se comprometen a redoblar esfuerzos y trabajar conjuntamente en el cumplimiento de la normativa de prevención tras el aumento de casos y la prórroga de las restricciones en la comarca. Así se comunicó tras una reunión de coordinación en la que estuvieron presentes el teniente coronel de la Guardia Civil y responsable de la comandancia de A Coruña, Francisco Jambrina, el Jefe Superior de Policía de Galicia, José Luis García, y la subdelegada del gobierno, Pilar López-Rioboo.

Dicha reunión tenía como objeto analizar las nuevas directrices aprobadas por la Xunta con respecto a la gestión de la crisis sanitaria, así como coordinar la actuación entre los distintos cuerpos en función de las novedades y velar así por su cumplimiento en el área sanitaria de A Coruña, una de las más castigadas por los rebrotes. Responsables de la Policía y la Guardia Civil alegaron que "estos cuerpos han venido trabajando con intensidad durante las últimas semanas tras la finalización del estado de Alarma" y han insistido "en su compromiso para mantener e intensificar su actuación".

Rioboo, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de reforzar los dispositivos y actuaciones durante el fin de semana, para el que se prevé mayor concentración de actividades festivas, con la consiguiente concentración de personas. En este sentido, recordó la prohibición de entablar reuniones de más de 10 personas, así como las restricciones en el sector de la hostelería.