Hosteleros exigen que se levante el veto a su actividad y censuran que se les "criminalice"

"El virus maldito se coge en cualquier sitio". Esta frase, leída como si fuera un verso y recitada entre el enfado y la indignación, expresa el malestar que la hostelería de A Coruña siente por las restricciones que la Xunta desde la semana pasada ha impuesto a los establecimientos de ocio nocturno, a los que el Estado desde ayer ha prohibido abrir. Medio centenar de hosteleros de las zonas de Orzán y Panaderas, no todos vinculados a la actividad en la noche, clamó ayer por apoyos institucionales frente al Palacio Municipal de María Pita, en pie y en silencio durante media hora y con la lectura de un texto que demandó por un lado que se le permita trabajar en igualdad de condiciones que otros locales y también criticó la criminalización que del sector cree que están haciendo las administraciones, al considerarlo responsable de gran parte de los últimos contagios de Covid-19.

Cierres a la una de la madrugada sin posibilidad de servir desde media hora antes, reducción de aforo, control policial a la actividad, mayor permisividad con otros locales del sector. Los hosteleros se quejan de estas situaciones, como expresaron ayer en conjunto y de forma individual. Pero mientras lo hacían, ante el ayuntamiento para solicitar un gesto de apoyo del Gobierno local, del que ningún miembro hizo acto de presencia, el Ministerio de Sanidad anunciaba otro duro golpe a su actividad: el cierre de las discotecas y bares de copas de toda España.

"Ya está bien, no más mentiras. Nosotros no somos asesinos, y si algo queremos con nuestro hacer es hacer felices a clientes y amigos. Déjense de mentiras, el virus maldito se coge en cualquier sitio. Entonces déjennos hacer nuestro trabajo por el bien de nuestras familias y por la salud de nuestros clientes y vecinos", proclama el texto de este grupo de hosteleros coruñeses, leído por Lolo Villaverde, del pub Área Crítica, y dirigido con reproche a las administraciones por culpabilizar al sector de los focos principales de contagios en las últimas semanas.

Molesta también al colectivo que las restricciones al sector no afecten de idéntica manera a todos los locales de hostelería aunque todos apliquen las mismas medidas de higiene y protección para evitar contagios e infecciones. "Creo que el 90% de los negocios de la ciudad hacemos las cosas como señalan las autoridades, pero no nos parece normal que a algunos se les consienta trabajar como antes de la orden del 8 de agosto y tengan el cien por ciento de aforo en el interior y a otros la Policía Local nos machaque y no nos lo permita. Este es uno de mis mayores enfados, porque las normas son iguales para todos", protesta Juan Benéitez, socio de Vitak Galera.

En la misma línea se quejan hosteleros con locales cuya licencia les permite ofrecer copas de noche y estar abiertos desde por la mañana sirviendo refrescos o helados. Ahora no se les deja abrir a ninguna hora del día, asegura Álvaro Millán, que se unió a la protesta de A Coruña pese a que es empleado en un local de Sada que, como otros doce, está afectado por esta circunstancia.

El daño que sufren los hosteleros por la interrupción de sus negocios ha provocado otras movilizaciones del sector en la ciudad. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña presentó esta semana un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para solicitar la suspensión cautelar inmediata de los límites a su actividad impuestos por la Xunta a los nueve municipios del área coruñesa. Los magistrados denegaron esta petición y, en contra de la alegación de falta de motivación de las medidas, resuelven que las órdenes de Sanidade se imponen para "proteger la salud pública".

Juan Benéitez - Vitak Galera

"A unos locales se les permite la misma capacidad y a otros nos está la Policía encima"

"Hay mucha falta de responsabilidad en reuniones privadas. La hostelería hace las cosas como indica Sanidade. No es lógico que a unos locales les dejen el mismo aforo que antes del 8 de agosto y que a otros nos esté la Policía encima".

Álvaro Millán- El Chiringuito de Sada

"Servimos refrescos y helados desde por la mañana y ahora no nos dejan abrir ni por el día"

"Hay muchos locales que podemos abrir desde cierta hora de la mañana hasta la noche, pero por la licencia de café especial y con la nueva norma, ya no nos dejan servir refrescos, bebidas o helados ni durante el día".

Iria Castiñeiras - La Salita de Juegos

"Se nos está criminalizando y estamos pagando la irresponsabilidad de otros"

"Somos locales pequeños que vivimos con lo justo, y la mayoría atendemos a público local, no a turistas. No creo que haya más peligro en mi local que en la feria del libro. Se nos criminaliza y pagamos la irresponsabilidad de otros".

Lolo Villaverde - Área Crítica

"No se nos deja trabajar como a los demás bares ni tenemos apoyo, parecemos ovejas negras"

"Parecemos las ovejas negras, pero somos un sector más que quiere trabajar, que está tomando las medidas adecuadas, y al que no se le deja trabajar como a otros locales ni tiene apoyo. El virus se puede contagiar en cualquier sitio".