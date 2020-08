La Audiencia sobresee el caso del accidente mortal de un conductor de Cespa en 2018

La investigación sobre las causas del accidente mortal de un conductor de la concesionaria de la recogida de basuras de la ciudad, Cespa, en septiembre de 2018 se ha archivado. La Audiencia Provincial tomó esta decisión al entender que el siniestro se produjo, tal y como concluye el atestado policial, por una velocidad inadecuada y porque el hombre no llevaba puesto el cinturón de seguridad. La familia del fallecido solicitaba que se inspeccionase el camión, ya que había pasado la ITV con faltas leves en los frenos y con problemas en el motor. Esta petición fue desestimada

La Audiencia Provincial ha confirmado el sobreseimiento de la investigación del accidente mortal de un trabajador de la concesionaria municipal de la recogida de la basura, Cespa, en septiembre de 2018. En el auto, el tribunal se basa en un atestado de la Policía Local en el que apunta a que el conductor -ahora fallecido- circulaba "a una velocidad inadecuada a las condiciones de la vía" y también a que el trabajador, en el momento del siniestro, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, para fundamentar el archivo del caso.

Se cierra así la investigación sobre el accidente mortal, a falta de que la familia del fallecido decida recurrir ante el Tribunal Constitucional, o abrir la vía civil, toda vez que la penal se ha agotado, ya que, contra esta decisión no cabe recurso ordinario.

No se tiene en cuenta, tal y como consta en el auto, la petición de la familia de que se realizase un examen al vehículo para dilucidar si tenía algún "defecto mecánico que provocara el vuelco fatídico". En la última ITV que había pasado el camión siniestrado -el 23 de marzo de 2018 y válida hasta el 23 de septiembre de ese año-, se hace referencia a que el vehículo cuenta con siete defectos leves, de los que, "una parte afecta a los frenos" y "otra parte de ellos afectan al motor y a la transmisión".

En su recurso para evitar que se cerrase el caso, la familia del fallecido instaba a investigar si estos defectos "aumentaron su gravedad por el paso del tiempo", al entender que no habían sido reparados en el plazo legal de dos meses o bien si el camión "presentaba otros defectos mecánicos" que pudiesen haber influido en el accidente. Según la información aportada por esta parte, no se reparó el camión en los más cinco meses que separan la inspección y el siniestro mortal, que se produjo el 7 de septiembre, tan solo unos días antes de que caducase la ITV, que el vehículo había pasado, pero con deficiencias leves. La normativa no exige que el camión pase de nuevo la ITV cuando estas deficiencias se reparen, ya que se considera que es apto para circular.

La Audiencia no tiene en cuenta esta petición, si bien reconoce que está "fundamentada", entiende que se han practicado suficientes pruebas en la fase de instrucción y que realizar este análisis no cambiaría el resultado.

En el atestado, los agentes recogen que el accidente es de tipo mixto, es decir, que tras una salida de vía se produce el vuelco del vehículo. Los policías concluyen que el conductor se saltó una señal que prohibía la entrada a un vehículo como el que conducía, "destinado al transporte de mercancías con mayor peso autorizado que el indicado", -más de ocho toneladas-; que el conductor no llevaba el cinturón de seguridad y que la ventanilla izquierda estaba bajada "lo que propició la salida parcial del cuerpo" del hombre.

En sus conclusiones, los agentes dicen que, "una vez analizadas las manifestaciones de los ocupantes del vehículo, los daños apreciados, las huellas y restos y teniendo en cuenta que al no poder realizar los instructores una inspección técnica del vehículo, se desconoce si en el accidente pudo tener influencia algún tipo de fallo o deficiencia mecánica". Concluyen que el accidente se produjo por una "pérdida de control de los mecanismos de dirección por parte del conductor" del camión que, "presumiblemente" circulaba a una velocidad "inadecuada a las condiciones de la vía". Atribuyen también al hecho de que no llevaba el cinturón el "trágico desenlace".

Fuera de este auto se quedan otras circunstancias que se recogen en el atestado policial, como que en la cabina del vehículo viajaban tres personas -el conductor y dos operarios-, cuando en este modelo solo hay autorización para dos ocupantes, o que el camión había vaciado solo una parte de la carga y no la de los dos compartimentos de la basura, un extremo que pudo haber desestabilizado el vehículo.

Tampoco aclara por qué el camión circulaba por la avenida Salgado Torres, en su acceso por la glorieta de Lonzas, si es una ruta que hacen habitualmente los camiones, marcada por la empresa concesionaria de la recogida de la basura, o si, excepcionalmente, los operarios hicieron este camino por su cuenta.

Actualmente, Cespa está teniendo problemas con los camiones que utiliza para la recogida de la basura -tal y como confirmó el Concello-, aunque la maquinaria no puede ser renovada porque el contrato con la empresa concesionaria está caducado y todavía no se ha adjudicado el nuevo.